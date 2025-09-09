Σεισμός στην Εύβοια: Περίπου 25 μετασεισμοί σε πέντε ώρες μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι δείχνει ως τώρα η ακολουθία
Σεισμός στην Εύβοια: Περίπου 25 μετασεισμοί σε πέντε ώρες μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι δείχνει ως τώρα η ακολουθία
Από 1,3 ως 2,8 Ρίχτερ η ένταση, χωρίς να αποκλείεται να ακολουθήσουν δονήσεις 4-4,5 Ρίχτερ - Κερδίζει έδαφος το ενδεχόμενο τα 5,2 Ρίχτερ να ήταν ο κύριος σεισμός
Χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία εξελίσσεται μέχρι τώρα η μετασεισμική ακολουθία της δόνησης των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας την Εύβοια και την Αττική.
Ο Ευθύμης Λέκκας, σε δηλώσεις που έκανε μετά την καταγραφή του σεισμού που είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά, τόνισε πως η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει ιστορικό μεγάλων δονήσεων, ενώ παρακολουθώντας την ακολουθία, συμπλήρωσε πως - πιθανότατα - τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.
Από εκεί και πέρα, μετά την καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:27 ακολούθησαν περίπου 25 δονήσεις ως τις 6 το πρωί της Τρίτης, με τη μικρότερη εξ αυτών να είναι στα 1,3 Ρίχτερ και τη μεγαλύτερη στα 2,8. Πάντως, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το σημείο να «δώσει» μετασεισμό γύρω στα 4-4,5 Ρίχτερ.
«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του κ. Λέκκα, μετά και την έκτακτη συνεδρίαση των επιστημόνων της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικών Κινδύνων για την αξιολόγηση του φαινομένου.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ πιάνει στον αέρα τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ
Ανώμαλη προσγείωση για την Εθνική, ήττα 0-3 από την Δανία στο Καραϊσκάκη - Δείτε τα γκολ
Σεισμος 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, ταρακουνήθηκε όλη η Αττική
Ο Ευθύμης Λέκκας, σε δηλώσεις που έκανε μετά την καταγραφή του σεισμού που είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά, τόνισε πως η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει ιστορικό μεγάλων δονήσεων, ενώ παρακολουθώντας την ακολουθία, συμπλήρωσε πως - πιθανότατα - τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.
Από εκεί και πέρα, μετά την καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:27 ακολούθησαν περίπου 25 δονήσεις ως τις 6 το πρωί της Τρίτης, με τη μικρότερη εξ αυτών να είναι στα 1,3 Ρίχτερ και τη μεγαλύτερη στα 2,8. Πάντως, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το σημείο να «δώσει» μετασεισμό γύρω στα 4-4,5 Ρίχτερ.
«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του κ. Λέκκα, μετά και την έκτακτη συνεδρίαση των επιστημόνων της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικών Κινδύνων για την αξιολόγηση του φαινομένου.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ πιάνει στον αέρα τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ
Ανώμαλη προσγείωση για την Εθνική, ήττα 0-3 από την Δανία στο Καραϊσκάκη - Δείτε τα γκολ
Σεισμος 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, ταρακουνήθηκε όλη η Αττική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα