Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα προκαλούσε «τρομερό συστημικό σοκ» σε χρηματιστήρια και ευρώ, λέει ο ΥΠΕΞ του Βελγίου
Η κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα προκαλούσε «τρομερό συστημικό σοκ» σε χρηματιστήρια και ευρώ, λέει ο ΥΠΕΞ του Βελγίου
Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας –εκ των οποίων 210 δισ. βρίσκονται στο Βέλγιο, υπό τον έλεγχο του οικονομικού ινστιτούτου Euroclear– ζητείται από πολλές χώρες της ΕΕ
Η κατάσχεση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο Βέλγιο θα προκαλούσε ένα «τρομερό συστημικό σοκ», ικανό να αποσταθεροποίηση το ευρώ, προειδοποίησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Μαξίμ Πρεβό.
Μια τέτοια κατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει «φρικτό συστημικό σοκ σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, να πλήξει πολύ σκληρά την αξιοπιστία του ευρώ», είπε ο Πρεβό σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας –εκ των οποίων 210 δισ. βρίσκονται στο Βέλγιο, υπό τον έλεγχο του οικονομικού ινστιτούτου Euroclear– ζητείται από πολλές χώρες μέλη της ΕΕ, κυρίως από τις βαλτικές. Οι χώρες αυτές υποστηρίζουν ότι με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί η στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία, χωρίς κόστος για τους Ευρωπαίους φορολογουμένους, την ώρα που κάποιες άλλες χώρες, υπερχρεωμένες, προσπαθούν να εξοικονομήσουν πόρους. Με την πρόταση αυτή διαφωνούν η Γερμανία, η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς φοβούνται ότι θα οδηγήσει σε φυγή κεφαλαίων και σε αποσταθεροποίηση του ευρώ.
Σύμφωνα με τον Μαξίμ Πρεβό, θα υπήρχε ο κίνδυνος τρίτες χώρες που έχουν τοποθετήσει δισεκατομμύρια στην Ευρώπη να τα αποσύρουν λέγοντας «Εάν είναι τόσο απλό να κατασχεθούν αύριο αυτά τα περιουσιακά στοιχεία (…) τότε θα τα τοποθετήσουμε κάπου αλλού».
Οι «27» έχουν αποφασίσει, για να βοηθήσουν την Ουκρανία, να χρησιμοποιήσουν όχι το κεφάλαιο αλλά μόνο τους τόκους των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, που ανέρχονται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Η Ευρωπαϊκή Επίτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου τις προτάσεις της για το θέμα. «Θα περιμένουμε να δούμε τι θα προταθεί», σχολίασε επιφυλακτικά ο Πρεβό.
Μια τέτοια κατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει «φρικτό συστημικό σοκ σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, να πλήξει πολύ σκληρά την αξιοπιστία του ευρώ», είπε ο Πρεβό σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας –εκ των οποίων 210 δισ. βρίσκονται στο Βέλγιο, υπό τον έλεγχο του οικονομικού ινστιτούτου Euroclear– ζητείται από πολλές χώρες μέλη της ΕΕ, κυρίως από τις βαλτικές. Οι χώρες αυτές υποστηρίζουν ότι με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί η στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία, χωρίς κόστος για τους Ευρωπαίους φορολογουμένους, την ώρα που κάποιες άλλες χώρες, υπερχρεωμένες, προσπαθούν να εξοικονομήσουν πόρους. Με την πρόταση αυτή διαφωνούν η Γερμανία, η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς φοβούνται ότι θα οδηγήσει σε φυγή κεφαλαίων και σε αποσταθεροποίηση του ευρώ.
Σύμφωνα με τον Μαξίμ Πρεβό, θα υπήρχε ο κίνδυνος τρίτες χώρες που έχουν τοποθετήσει δισεκατομμύρια στην Ευρώπη να τα αποσύρουν λέγοντας «Εάν είναι τόσο απλό να κατασχεθούν αύριο αυτά τα περιουσιακά στοιχεία (…) τότε θα τα τοποθετήσουμε κάπου αλλού».
Οι «27» έχουν αποφασίσει, για να βοηθήσουν την Ουκρανία, να χρησιμοποιήσουν όχι το κεφάλαιο αλλά μόνο τους τόκους των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, που ανέρχονται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Η Ευρωπαϊκή Επίτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου τις προτάσεις της για το θέμα. «Θα περιμένουμε να δούμε τι θα προταθεί», σχολίασε επιφυλακτικά ο Πρεβό.
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα