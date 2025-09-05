Καθυστέρησα στη δουλειά και δεν ήμουν στο τελεφερίκ που σκότωσε τη φίλη μου, λέει συγκλονισμένη κάτοικος της Λισαβόνας
«Όταν έφτασα, ήταν μια τραγωδία» είπε η γυναίκα με δάκρυα στα μάτια
Η Σόνια Σίλβα, κάτοικος της Λισαβόνας, καθώς ετοιμαζόταν να φύγει από τη δουλειά την Τετάρτη το βράδυ, μια συνάδελφός της, της ζήτησε να τη βοηθήσει με μια γρήγορη δουλειά. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει το συνηθισμένο της δρομολόγιο με το τελεφερίκ προς το σπίτι και να φτάσει στη στάση λίγο αργότερα, όταν το τελεφερίκ είχε εκτροχιαστεί και η φίλη της είχε πεθάνει. «Όταν έφτασα, ήταν μια τραγωδία» είπε η Σίλβα με δάκρυα στα μάτια.
Το δυστύχημα στο εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια, ηλικίας 140 ετών, προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων, πολλοί εκ των οποίων ήταν αλλοδαποί, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν αποκαλυφθεί. Η Πορτογαλική κυβέρνηση έχει περιγράψει το περιστατικό ως «μία από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες τραγωδίες της πρόσφατης ιστορίας μας».
Η Σόνια, δήλωσε με συγκίνηση: «Δεν μπορώ να εκφράσω πώς αισθάνομαι – είναι πολύ δύσκολο. Είμαι ευγνώμων αλλά ταυτόχρονα πολύ, πολύ θυμωμένη, γιατί οι συνάδελφοί μου και πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους».
Αναφορικά με τα αίτια του δυστυχήματος, κυκλοφορούν διάφορες φήμες. Κάποιοι επισημαίνουν την υπερφόρτωση του τελεφερίκ, άλλοι αποδίδουν την τραγωδία στην κακή συντήρηση του οχήματος. Ανεξαρτήτως των αιτίων, η πλειοψηφία των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής δήλωσαν ότι δεν μπορούν να φανταστούν να χρησιμοποιούν ξανά το συγκεκριμένο τελεφερίκ. «Είπα σε όλους ότι δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω πια» είπε η Σόνια πριν επιστρέψει στην εργασία της, συνοδευόμενη από φίλους της από το γραφείο.
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
