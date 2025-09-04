Πώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν μετατράπηκε από απομονωμένος παρίας σε παράγοντα της διεθνούς διπλωματίας
Βόρεια Κορέα Κιμ Γιονγκ Ουν Κίνα Ρωσία Ντόναλντ Τραμπ

Πώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν μετατράπηκε από απομονωμένος παρίας σε παράγοντα της διεθνούς διπλωματίας

O Κιμ επιδιώκει να ενισχύσει την εικόνα της Βόρειας Κορέας ως πυρηνικής δύναμης και να κερδίσει τη σιωπηρή υποστήριξη για το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας

Πώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν μετατράπηκε από απομονωμένος παρίας σε παράγοντα της διεθνούς διπλωματίας
Επιμέλεια: Νίκος Βεντουράκης
Η παρουσία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στη μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στη μεταμόρφωσή του από απομονωμένο παρία σε παγκόσμιο παράγοντα που επωφελείται από την ενίσχυση των δεσμών με τους συμμάχους του.

Για μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας, ο Κιμ υπήρξε το αρχέτυπο της διεθνούς απομόνωσης, ένας δικτάτορας αποκλεισμένος από τα διεθνή φόρουμ και υποκείμενος σε αυστηρές κυρώσεις. Η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα του ενίσχυσαν αυτή την εικόνα.

Ωστόσο, η πρώτη του εμφάνιση σε πολυμερή διπλωματική σκηνή στο Πεκίνο μετά την ανάληψη της εξουσίας πριν από 14 χρόνια προτείνει ένα διαφορετικό αφήγημα.

Ο Κιμ και ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, μαζί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μοιράστηκαν χαμόγελα και κουβεντούλα καθώς περπατούσαν στο κόκκινο χαλί προς την κεντρική εξέδρα πριν από τη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι τρεις ηγέτες συνομίλησαν με άλλους ομολόγους τους που μοιράζονται τον κοινό στόχο της αναδιαμόρφωσης της ισορροπίας της παγκόσμιας εξουσίας.

Η εμφάνιση του Κιμ δείχνει πώς αξιοποιεί τη θέση της Βόρειας Κορέας σε μια μεταβαλλόμενη γεωπολιτική τάξη που αμφισβητείται από την εντεινόμενη αντιπαλότητα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τους εμπορικούς πολέμους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μια στροφή που υποστηρίζεται από τη στρατιωτική συνεργασία του με τον Πούτιν και το διευρυνόμενο πυρηνικό και πυραυλικό οπλοστάσιό του, που τον τοποθετούν σε ισχυρότερη θέση σε περίπτωση που ο Τραμπ επανεξετάσει την ιδέα του διαλόγου.

Επιμέλεια: Νίκος Βεντουράκης
