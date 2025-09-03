Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Έρικ Τραμπ: Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ έγινε... παιχνίδι στα χέρια παλαιστή του σούμο
Έρικ Τραμπ: Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ έγινε... παιχνίδι στα χέρια παλαιστή του σούμο
Τρεις φορές δοκίμασε τις δυνάμεις του, τρεις ήττες γνώρισε ο Έρικ Τραμπ παρά τις συμβουλές που του έδωσε ο αντίπαλός του
Σκούρα τα βρήκε ο Έρικ Τραμπ, ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ, όταν προσπάθησε να παλέψει με έναν παλαιστή του σούμο κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του στην Ιαπωνία.
Ο Έρικ Τραμπ, μάλιστα, επέλεξε να βάλει τον πήχη ψηλά καθώς ο αντίπαλός του ήταν γιοκοζούνα, η υψηλότερη βαθμίδα στο άθλημα.
Όπως φαίνεται στα βίντεο που ανήρτησε ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ στο Instagram, έγινε... παιχνίδι στα χέρια του παλαιστή που στον πρώτο αγώνα τον σήκωσε σαν «φτερό».
«Δεν έχεις κάθε μέρα πρόσκληση για να παλέψει με τον θρύλο το σούμο, γιοκοζούνα. Σχεδόν τον είχα, μεγάλη μου τιμή» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Έρικ Τραμπ.
Ακολούθησαν άλλοι δύο αγώνες στους οποίους ο Αμερικανός επιχειρηματίας τα κατάφερε λίγο καλύτερα ακολουθώντας και τις οδηγίες που του έδωσε ο αντίπαλός του
Σημειώνεται ότι ο Έρικ Τραμπ βρέθηκε στην Ιαπωνία για την έναρξη διαπραγμάτευσης του bitcoin $WLFI της οικογένειας Τραμπ
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
