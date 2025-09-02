H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Νίκος Χριστοδουλίδης: Στηρίζουμε Ισραήλ και Ουκρανία, το Διεθνές Δίκαιο δεν λύνει δυστυχώς προβλήματα
Ο κ. Χριστοδουλίδης, κατέστησε σαφές πως το Ισραήλ είναι στρατηγικός σύμμαχος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Σαφή θέση υπέρ του Ισραήλ και της Ουκρανίας, έχει η κυπριακή κυβέρνηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, να εξηγεί σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό κανάλι Plus, στον ανταποκριτή του protothema.gr χθες βράδυ, ότι πάνω από όλα θέτει τα συμφέροντα της Κύπρου.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε πως αντιλαμβάνεται πως στη Γάζα υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις όπως το πρόσφατο συμβάν με τον βομβαρδισμό Νοσοκομείου κατά τον οποίο έχασαν τη ζωή τους και δημοσιογράφοι. Δεν παραβλέπονται ούτε οι εικόνες, με τον κόσμο και τα παιδιά που πεθαίνουν στη Γάζα, και για αυτό ο ίδιος έχει μεταφέρει στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ τη θέση πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτά τα φαινόμενα.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι γι' αυτό το λόγο η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν η πρώτη χώρα η οποία ανέλαβε πρωτοβουλία με τον ανθρωπιστικό διάδρομο «Αμάλθεια» να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Υπενθύμισε πως όταν ανακοίνωσε την πρωτοβουλία, βρέθηκαν κάποιοι να ειρωνευτούν την κίνησή, της Κυπριακής Κυβέρνησης ως επικοινωνιακό τρικ.
«Αλλά αν δεν είχαμε τις σχέσεις που έχουμε, με το Ισραήλ», είπε ο Κύπριος Πρόεδρος «δεν θα μπορούσε να γίνει η άρση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, μετά από 17 χρόνια μόνο για πλοία που έφευγαν από την Κύπρο». Κατά την άποψη του «όλη αυτή η κριτική, γινόταν για να εξυπηρετήσει άλλες σκοπιμότητες και όχι γιατί ενδιαφέρονταν για τους Παλαιστίνιους ή πώς θα εξελιχθεί η κρίση εκεί».
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κατέστησε σαφές πως το Ισραήλ είναι στρατηγικός σύμμαχος της Κυπριακής Δημοκρατίας. και οι δύο χώρες διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Την ίδια στιγμή η θέση της Λευκωσίας είναι ξεκάθαρη και την ανέφερε και ο ίδιος ο Κύπριος Πρόεδρος στον Βενιαμίν Νετανιάχου, πως η λύση του Παλαιστινιακού πρέπει να βρεθεί στο πλαίσιο της ύπαρξης δύο κρατών.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στους πολέμους της Γάζας και της Ουκρανίας σημείωσε πως ζούμε σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα και δυστυχώς, δεν είναι το διεθνές δίκαιο που καθορίζει την πολιτική των κρατών. Κατά τον Κύπριο Πρόεδρο εκείνο που καθορίζει την στάση των κρατών είναι τα συμφέροντα και η εξυπηρέτηση τους. Όπως είπε, «είμαι εδώ για να εξυπηρετήσω πρωτίστως τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και κανενός άλλου. Ξέρετε, για πολλά χρόνια και στο Κυπριακό πολιτευόμαστε, λέγοντας ότι το Διεθνές Δίκαιο θα μας οδηγήσει τη λύση. Λυπούμε, δεν θα μας οδηγήσει. Πρέπει να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο, πρέπει να είμαι ρεαλιστής και πρέπει να πω στον κόσμο - και αυτό κάνουμε ως κυβέρνηση - ότι πρώτον, πρέπει να ταυτίσω τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους ισχυρούς της γης. Ακριβώς αυτό που έλεγε ο Βάσος Λυσσαρίδης με τα εμπλεκόμενα συμφέροντα, για να μπορώ να εξυπηρετήσω την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί πρώτα και πάνω από όλα είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και τίποτε άλλο για μας».
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επέκρινε το γεγονός πως κάποιοι διαδηλώνουν για την Γάζα, «αλλά δεν βλέπω να κάνουν καμιά διαδήλωση για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που είναι η ίδια όπως η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν άλλες ιδεολογικές προσεγγίσεις». Ο Κύπριος Πρόεδρος είπε πως «φυσικά και είμαστε με τη Δύση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα στο θέμα της Ουκρανίας καθώς πρόκειται για μια εισβολή όπως αυτή έγινε στην Κύπρο. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό αυτό που γίνεται στην Ουκρανία από αυτό που έγινε στην Κύπρο και διερωτώμαι ειλικρινά πώς μπορούν κάποιοι να δικαιολογούν αυτά που βλέπουμε στην Ουκρανία, ειδικότερα στην Κύπρο, όπου βιώνουμε αυτή την κατοχή ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής».
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε απαισιοδοξία για το μέλλον της πρωτοβουλίας για ειρήνευση στην Ουκρανία, λέγοντας πως ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση των τετελεσμένων, με αναγνώριση της ρωσικής κατοχής σε ουκρανικά εδάφη. «Αν νομιμοποιήσει ή δεχτούμε να νομιμοποιήσουμε αλλαγή συνόρων και ούτω καθεξής, ειδικότερα ως αποτέλεσμα εισβολής και κατοχής, ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας. Δεν είναι μόνο η δική μας περίπτωση στη Κύπρο. Σκεφτείτε τα Βαλκάνια, το Κόσοβο την Σερβία... διεκδικήσεις εδαφικές που υπάρχουν σε άλλες περιοχές τώρα. Άρα θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Η δική μας παρέμβαση, και χαίρομαι γιατί υπήρξε στήριξη από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ήταν ότι σε αυτό το θέμα οφείλουμε να στηρίξουμε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο οποίος, θέλω να το πω, ήταν ξεκάθαρος ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή νομιμοποίηση κατοχής εδαφών, τα οποία καταλήφθηκαν ως αποτέλεσμα εισβολής».
