Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Μαχαίρωσαν θανάσιμα Βρετανίδα στην Καμπότζη - Ήταν μπλεγμένη σε ερωτικό τρίγωνο, λένε οι Αρχές
Μαχαίρωσαν θανάσιμα Βρετανίδα στην Καμπότζη - Ήταν μπλεγμένη σε ερωτικό τρίγωνο, λένε οι Αρχές
Η 34χρονη ύποπτη για τη δολοφονία είχε παραδεχτεί ότι πίστευε ότι ο φίλος της είχε εξωσυζυγική σχέση με την 33χρονη- Μάρτυρες ανέφεραν πως την είδαν να ρίχνει το θύμα στο έδαφος
Σοκάρει το περιστατικό δολοφονίας μίας 34χρονης Βρετανίδας στην Καμπότζη, σε μια υπόθεση που, σύμφωνα με την αστυνομία, συνδέεται με ένα «ερωτικό τρίγωνο», στο οποίο είχε εμπλακεί το θύμα.
Σύμφωνα με τον Independent, πρόκειται για την 34χρονη Τζέσικα Κάριαντ Χόπκινς, η οποία μαχαιρώθηκε πολλές φορές και βρέθηκε νεκρή σε πάρκο της Καμπότζη.
Σύμφωνα με τον διευθυντή της αστυνομίας της περιοχής, το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της φαίνεται ότι ήταν η ζήλια, ενώ το ίδιο απόγευμα συνελήφθη μία 33χρονη γυναίκα για τη δολοφονία της – μία Κογκολέζα ονόματι Κιντικίλα Νγκάντα Γκλόντι.
Οι δύο γυναίκες εθεάθησαν να ταξιδεύουν μαζί με μοτοσικλέτα προς το Κοχ Πιτς, προτού καθίσουν σε ένα κοντινό πάρκο όπου φέρεται να ξέσπασε έντονος καυγάς. Μάρτυρες ανέφεραν πως είδαν την Γκλόντι να ρίχνει τη Χόπκινς στο έδαφος.
Από τη μέχρι τώρα έρευνα, οι Αρχές ισχυρίζονται ότι η Γκλόντι σε κάποιο σημείο του καβγά έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε το θύμα «πολλές φορές στο λαιμό» πριν διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος. Λίγο αργότερα ανακάλυψαν ένα μαχαίρι, που πιστεύουν ότι είναι και το φονικό όπλο.
Η αστυνομία εντόπισε την Γκλόντι σε ένα σαλόνι ομορφιάς το μεσημέρι του Σαββάτου, όπου και συνελήφθη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η ύποπτη είχε παραδεχτεί ότι πίστευε ότι ο φίλος της είχε εξωσυζυγική σχέση, κάτι που μπορεί να προκάλεσε την αντιπαράθεση.
Σύμφωνα με τον Independent, πρόκειται για την 34χρονη Τζέσικα Κάριαντ Χόπκινς, η οποία μαχαιρώθηκε πολλές φορές και βρέθηκε νεκρή σε πάρκο της Καμπότζη.
Σύμφωνα με τον διευθυντή της αστυνομίας της περιοχής, το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της φαίνεται ότι ήταν η ζήλια, ενώ το ίδιο απόγευμα συνελήφθη μία 33χρονη γυναίκα για τη δολοφονία της – μία Κογκολέζα ονόματι Κιντικίλα Νγκάντα Γκλόντι.
Οι δύο γυναίκες εθεάθησαν να ταξιδεύουν μαζί με μοτοσικλέτα προς το Κοχ Πιτς, προτού καθίσουν σε ένα κοντινό πάρκο όπου φέρεται να ξέσπασε έντονος καυγάς. Μάρτυρες ανέφεραν πως είδαν την Γκλόντι να ρίχνει τη Χόπκινς στο έδαφος.
Από τη μέχρι τώρα έρευνα, οι Αρχές ισχυρίζονται ότι η Γκλόντι σε κάποιο σημείο του καβγά έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε το θύμα «πολλές φορές στο λαιμό» πριν διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος. Λίγο αργότερα ανακάλυψαν ένα μαχαίρι, που πιστεύουν ότι είναι και το φονικό όπλο.
Η αστυνομία εντόπισε την Γκλόντι σε ένα σαλόνι ομορφιάς το μεσημέρι του Σαββάτου, όπου και συνελήφθη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η ύποπτη είχε παραδεχτεί ότι πίστευε ότι ο φίλος της είχε εξωσυζυγική σχέση, κάτι που μπορεί να προκάλεσε την αντιπαράθεση.
Ειδήσεις σήμερα:
Μαφία της Κρήτης: Ένα ολόκληρο δωμάτιο καλύπτουν τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα μετρητά και τα εκρηκτικά της οργάνωσης - Δείτε φωτογραφία
«Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», υποστηρίζει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Νέα αναβολή... εκτέλεσης πέτυχε το ιστορικό Καφέ Γκρέκο στη Ρώμη: «Θα το σώσουμε» λέει ο ιδιοκτήτης του
Μαφία της Κρήτης: Ένα ολόκληρο δωμάτιο καλύπτουν τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα μετρητά και τα εκρηκτικά της οργάνωσης - Δείτε φωτογραφία
«Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», υποστηρίζει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Νέα αναβολή... εκτέλεσης πέτυχε το ιστορικό Καφέ Γκρέκο στη Ρώμη: «Θα το σώσουμε» λέει ο ιδιοκτήτης του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα