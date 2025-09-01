Σενάρια για ρωσικές παρεμβολές στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν, χάθηκε το GPS και προσγειώθηκε με έντυπους χάρτες - Τι αποκαλύπτουν οι Financial Times

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή ενώ το αεροπλάνο προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία - Ο πιλότος έκανε κύκλους για σχεδόν μία ώρα, πριν προσγειωθεί με αναλογικούς χάρτες - Ενισχύονται οι φόβοι στις Βρυξέλλες για αυξανόμενη ρωσική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό έδαφος