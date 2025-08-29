Ζελένσκι: Περιμένουμε ως την 1η Σεπτεμβρίου να μάθουμε αν ο Πούτιν προτίθεται να κάτσει στο τραπέζι

Οι συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας πρέπει να «ανέβουν επειγόντως σε επίπεδο ηγετών», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, επισημαίνοντας πως η Ρωσία έχει συγκεντρώσει 100.000 στρατιώτες γύρω από το Ποκρόβσκ