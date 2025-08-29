Πεσκόφ: Ο Πούτιν δεν αποκλείει συνάντηση με τον Ζελένσκι αλλά θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, η Μόσχα θεωρεί ότι μια πιθανή σύνοδος κορυφής δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε μια συμβολική ανταλλαγή απόψεων, αλλά να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα