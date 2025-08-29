Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Πεσκόφ: Ο Πούτιν δεν αποκλείει συνάντηση με τον Ζελένσκι αλλά θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη
Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, η Μόσχα θεωρεί ότι μια πιθανή σύνοδος κορυφής δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε μια συμβολική ανταλλαγή απόψεων, αλλά να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται διατεθειμένος να εξετάσει το ενδεχόμενο απευθείας συνάντησης με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως έκανε γνωστό ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους.
Συγκεκριμένα, ο Πεσκόφ υπενθύμισε ότι η θέση του Ρώσου προέδρου παραμένει σταθερή: «Δεν αποκλείει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας τέτοιας συνάντησης, ωστόσο θεωρεί ότι κάθε επαφή σε ανώτατο επίπεδο πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη, ώστε να μπορεί να οδηγήσει στην οριστικοποίηση όσων έχουν προηγουμένως επεξεργαστεί οι ειδικοί».
Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, η Μόσχα θεωρεί ότι μια πιθανή σύνοδος κορυφής δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε μια συμβολική ανταλλαγή απόψεων, αλλά να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό, οι τεχνικές ομάδες και τα αρμόδια επιτελεία καλούνται να εργαστούν εκ των προτέρων ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για οποιαδήποτε μελλοντική συνάντηση.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
