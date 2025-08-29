Νέα επίθεση Ζαχάροβα στον Ζελένσκι: Αυτός και η κλίκα του δεν μπορούν να δεχτούν πως έχουν χάσει εδάφη ανεπανόρθωτα
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο πως σαμποτάρει την ειρηνευτική διαδικασία - «Έχει κάποιου είδους ψυχεδέλεια» είπε μεταξύ άλλων
Ο Ζελένσκι παίρνει αποφάσεις που σαμποτάρουν τη διαπραγματευτική διαδικασία Ουκρανίας - ΗΠΑ - Ρωσίας και οδηγούν στη συνέχιση του πολέμου, δήλωσε σήμερα η επίσημη εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.
«Ο Ζελένσκι συνέχισε να λαμβάνει μέτρα που σαμποτάρουν την ειρηνευτική διαπραγματευτική διαδικασία και σε κλιμάκωση της σύγκρουσης. Στις 21 Αυγούστου, δήλωσε σε ξένους δημοσιογράφους ότι το Κίεβο αρνείται να αναγνωρίσει νομικά τα εδάφη που έχει χάσει ανεπανόρθωτα η κλίκα του, επαναλαμβάνοντας τις παραληρηματικές του ρητορικές σχετικά με την κατοχή τους», ανέφερε η Ζαχάροβα.
Όπως σημείωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου, ο Ζελένσκι «δεν εκτιμά τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων αυτών των περιοχών να επανενωθούν με τη Ρωσία με βάση τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος του 2022». «Όταν ρωτήθηκε για μια ειρηνική λύση, ο Ζελένσκι είπε ψέματα, προσπάθησε να κατηγορήσει τη χώρα μας ότι δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, απέρριψε την πιθανότητα να δοθεί επίσημος καθεστώς στη ρωσική γλώσσα και, αντί για ειρήνη, ονειρεύτηκε τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι πρέπει να αναπτυχθούν σε ξηρά, αέρα και θάλασσα», συνέχισε η Ζαχάροβα.
«Στην ομιλία του μέσω βίντεο στις 24 Αυγούστου, με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, ο ηγέτης της χούντας συνέχισε να επιδεικνύει επιθετικότητα» τόνισε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ και συμπλήρωσε: «Συγκεκριμένα, συνέχισε να μιλάει για το πώς η Ουκρανία δεν θα αναγκαστεί ποτέ ξανά στην ιστορία να υποστεί την ντροπή που, όπως είπε, οι Ρώσοι αποκαλούν συμβιβασμό. Αλλά αυτό είναι, φυσικά, κάποιο είδος ψυχεδέλειας».
