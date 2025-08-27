Financial Times: Αυτό είναι το σχέδιο για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο - Ο Τραμπ θα προσφέρει ραντάρ, επίγεια και εναέρια αεράμυνα

Οι επιφυλάξεις και οι κίνδυνοι

Το αδιέξοδο με τη Ρωσία

Παρά την πρόοδο, η Ουάσιγκτον επιμένει ότι δεν θα στείλει δικά της στρατεύματα στην Ουκρανία, κάτι που προκαλεί αμφιβολίες για την ανθεκτικότητα των εγγυήσεων. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ εκφράζουν ανησυχία ότι ακόμη και η παροχή υποστηρικτικών μέσων μπορεί να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε μελλοντική σύγκρουση.Ταυτόχρονα, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στην ιδέα αποστολής χιλιάδων στρατιωτών σε ουκρανικό έδαφος, με το πολιτικό κόστος και τον κίνδυνο αντιδράσεων της κοινής γνώμης να παραμένουν υψηλά.Ο ίδιος ο Τραμπ επιχειρεί να διατηρήσει χαμηλούς τόνους, λέγοντας ότι «δεν έχουμε καν συζητήσει τις λεπτομέρειες» και ότι η αμερικανική εμπλοκή θα είναι «από την πλευρά της υποστήριξης, κυρίως από αέρα».Το σχέδιο εξακολουθεί να σκοντάφτει στην αδιαλλαξία της Μόσχας, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζητά να συμμετάσχει η Ρωσία στις εγγυήσεις ασφάλειας, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά. Οι διαφορές για τα μεταπολεμικά σύνορα και τον έλεγχο περιοχών όπως το Ντονμπάς παραμένουν αγεφύρωτες.Παρά τις επαφές σε Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες, η ειρηνευτική ώθηση του Τραμπ δεν έχει αποφέρει χειροπιαστά αποτελέσματα. Ωστόσο, η μετατόπιση της αμερικανικής στάσης στο θέμα των εγγυήσεων έχει προκαλέσει ικανοποίηση σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επί μήνες πίεζαν τις ΗΠΑ να συμβάλουν περισσότερο.