Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι είναι σαν το λάδι με το ξύδι, δεν τα πάνε πολύ καλά
Στάση αναμονής από τον Αμερικανό πρόεδρο για μια ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Θα προτιμούσα να μην παραστώ είπε σε δημοσιογράφους
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θα δει εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.
«Θα δούμε εάν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού. Ξέρετε, είναι κάπως σαν το λάδι με το ξύδι. Δεν τα πάνε πολύ καλά, για προφανείς λόγους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας με δημοσιογράφους.
Ο Τραμπ είπε επίσης πως δεν είναι βέβαιος εάν ο ίδιος χρειάζεται να παραβρεθεί σε μία συνάντηση που προσπαθεί να κανονίσει μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, μετά τις πρόσφατες συνομιλίες με τον Πούτιν στην Αλάσκα.
Ωστόσο, όπως σημείωσε, θα προτιμούσε να μην παραστεί.
