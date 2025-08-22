Ρούτε για Ουκρανία: Δεν θέλουμε επανάληψη της Βουδαπέστης ή του Μινσκ
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρκ Ρούτε Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία

Ρούτε για Ουκρανία: Δεν θέλουμε επανάληψη της Βουδαπέστης ή του Μινσκ

Η Ρωσία κάνει «τα πάντα» για να αποτρέψει τη συνάντηση με τον Πούτιν, τόνισε ο Ζελένσκι στη συνάντησή του με τον ΓΓ του NATO

Ρούτε για Ουκρανία: Δεν θέλουμε επανάληψη της Βουδαπέστης ή του Μινσκ
5 ΣΧΟΛΙΑ
Το ΝΑΤΟ, σε συνεργασία με εταίρους, βρίσκεται σε διαβουλεύσεις για το πλαίσιο των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας της Ουκρανίας, με στόχο να είναι αποτελεσματικές και να μην επαναλάβουν τα λάθη του παρελθόντος, όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε από το Κίεβο, στο πλευρό του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Ρούτε επεσήμανε ότι οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλά επίπεδα, με συμμετοχή συμβούλων εθνικής ασφάλειας, υπουργών Εξωτερικών, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών χωρών. «Πραγματικά εργαζόμαστε όλοι μαζί πάνω σε αυτό. Είναι ακόμη νωρίς για να πούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν. Είναι σαφές ότι δεν θέλουμε επανάληψη του Μνημονίου της Βουδαπέστης ή των Συμφωνιών του Μινσκ. Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αποτελεσματικές», τόνισε.



Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι οι δεσμεύσεις των εταίρων θα αποτελέσουν το δεύτερο επίπεδο ασφαλείας για την Ουκρανία, μετά την ενίσχυση και ανάπτυξη των δικών της Ενόπλων Δυνάμεων, όπου η Συμμαχία θα έχει ενεργό ρόλο. «Φυσικά, ήδη συμμετέχουμε μέσω της διοίκησής μας στο Βισμπάντεν, η οποία βοηθά την Ουκρανία στον τρέχοντα πόλεμο. Αλλά θα βοηθήσουμε και στη μελλοντική ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεών της, ώστε να παραμείνει κυρίαρχο και υπερήφανο έθνος μετά τη σύναψη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας», διαβεβαίωσε.

Zελένσκι: Η Ρωσία κάνει «τα πάντα» για να αποτρέψει τη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του, ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα πραγματοποιηθεί και κάλεσε του συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Μόσχα εάν δεν δείξει την επιθυμία να τερματίσει την εισβολή της.

Ο Ζελέσνκι ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Κίεβο έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι συζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με άλλες χώρες, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να είναι παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θεωρεί μια επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων.

«Αυτή είναι η αρχή ενός μεγάλου εγχειρήματος και δεν είναι εύκολο, επειδή οι εγγυήσεις συνίστανται σε αυτό που μπορούν να δώσουν οι εταίροι μας στην Ουκρανία, καθώς και στο πώς πρέπει να είναι ο ουκρανικός στρατός και πού μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες για να διατηρήσει ο στρατός τη δύναμή του», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τους συμμάχους της χώρας του να ασκήσουν πιέσεις στην Ρωσία ώστε να υιοθετήσει μια «τουλάχιστον ελάχιστα παραγωγική στάση».

Κλείσιμο
Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει από τον Πούτιν να τον συναντήσει, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε σε μια τέτοια συνάντηση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του κατά τη διάρκεια επίσκεψης Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσινγκτον. «Οι Ρώσοι κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν τη συνάντηση», δήλωσε ο Ζελένσκι σήμερα. «Σε αντίθεση με τη Ρωσία, η Ουκρανία δεν φοβάται καμία συνάντηση με ηγέτες».


Ειδήσεις σήμερα:

Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στα 4 παιδιά τους

Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο

Έρχεται απίστευτο deal στην αυτοκίνηση - Σε συζητήσεις για πιθανή συνεργασία BMW και Mercedes
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης