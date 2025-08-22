bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Ρούτε για Ουκρανία: Δεν θέλουμε επανάληψη της Βουδαπέστης ή του Μινσκ
Η Ρωσία κάνει «τα πάντα» για να αποτρέψει τη συνάντηση με τον Πούτιν, τόνισε ο Ζελένσκι στη συνάντησή του με τον ΓΓ του NATO
Το ΝΑΤΟ, σε συνεργασία με εταίρους, βρίσκεται σε διαβουλεύσεις για το πλαίσιο των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας της Ουκρανίας, με στόχο να είναι αποτελεσματικές και να μην επαναλάβουν τα λάθη του παρελθόντος, όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε από το Κίεβο, στο πλευρό του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Ρούτε επεσήμανε ότι οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλά επίπεδα, με συμμετοχή συμβούλων εθνικής ασφάλειας, υπουργών Εξωτερικών, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών χωρών. «Πραγματικά εργαζόμαστε όλοι μαζί πάνω σε αυτό. Είναι ακόμη νωρίς για να πούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν. Είναι σαφές ότι δεν θέλουμε επανάληψη του Μνημονίου της Βουδαπέστης ή των Συμφωνιών του Μινσκ. Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αποτελεσματικές», τόνισε.
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι οι δεσμεύσεις των εταίρων θα αποτελέσουν το δεύτερο επίπεδο ασφαλείας για την Ουκρανία, μετά την ενίσχυση και ανάπτυξη των δικών της Ενόπλων Δυνάμεων, όπου η Συμμαχία θα έχει ενεργό ρόλο. «Φυσικά, ήδη συμμετέχουμε μέσω της διοίκησής μας στο Βισμπάντεν, η οποία βοηθά την Ουκρανία στον τρέχοντα πόλεμο. Αλλά θα βοηθήσουμε και στη μελλοντική ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεών της, ώστε να παραμείνει κυρίαρχο και υπερήφανο έθνος μετά τη σύναψη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας», διαβεβαίωσε.
Ο Ζελέσνκι ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Κίεβο έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι συζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με άλλες χώρες, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να είναι παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θεωρεί μια επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων.
«Αυτή είναι η αρχή ενός μεγάλου εγχειρήματος και δεν είναι εύκολο, επειδή οι εγγυήσεις συνίστανται σε αυτό που μπορούν να δώσουν οι εταίροι μας στην Ουκρανία, καθώς και στο πώς πρέπει να είναι ο ουκρανικός στρατός και πού μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες για να διατηρήσει ο στρατός τη δύναμή του», δήλωσε ο Ζελένσκι.
Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τους συμμάχους της χώρας του να ασκήσουν πιέσεις στην Ρωσία ώστε να υιοθετήσει μια «τουλάχιστον ελάχιστα παραγωγική στάση».
Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει από τον Πούτιν να τον συναντήσει, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε σε μια τέτοια συνάντηση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του κατά τη διάρκεια επίσκεψης Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσινγκτον. «Οι Ρώσοι κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν τη συνάντηση», δήλωσε ο Ζελένσκι σήμερα. «Σε αντίθεση με τη Ρωσία, η Ουκρανία δεν φοβάται καμία συνάντηση με ηγέτες».
Zελένσκι: Η Ρωσία κάνει «τα πάντα» για να αποτρέψει τη συνάντηση με τον ΠούτινΟ Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του, ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα πραγματοποιηθεί και κάλεσε του συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Μόσχα εάν δεν δείξει την επιθυμία να τερματίσει την εισβολή της.
