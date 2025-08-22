Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στις μεταπολεμικές εγγυήσεις για την Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη θα έχει την κύρια ευθύνη
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στις μεταπολεμικές εγγυήσεις για την Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη θα έχει την κύρια ευθύνη
Οι αποκαλύψεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών σε Ευρωπαίους συμβούλους ασφαλείας - Η Ουάσινγκτον προσανατολίζεται στην παροχή υποστήριξης στο αεροπορικό κομμάτι
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι η Ουάσινγκτον θα συμμετάσχει στις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Σύμφωνα με ευρωπαίο διπλωμάτη που μίλησε στο CNN, ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με Ευρωπαίους συμβούλους επιβεβαίωσε την εμπλοκή των ΗΠΑ, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις που θα μπορούσε να αναλάβει η Ουάσινγκτον.
Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μετέφεραν την επιθυμία τους η Αμερική να συνεχίσει να παρέχει στρατιωτικές πληροφορίες και υπηρεσίες επιτήρησης, όπως σημείωσε ο ίδιος διπλωμάτης. Το ζήτημα αυτό τέθηκε και στη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 18 Αυγούστου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση από τον Αμερικανό πρόεδρο.
Στις 20 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγού Νταν Κέιν, του διοικητή της Ευρωπαϊκής Διοίκησης και ανώτατου διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στρατηγού Άλεξους Χρίνκεβιτς, καθώς και των επικεφαλής αμυντικών φορέων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Την ίδια ημέρα έλαβε χώρα και διευρυμένη συνεδρίαση αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ υπό την προεδρία του ναυάρχου Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της Συμμαχίας.
Αξιωματούχος που γνωρίζει το περιεχόμενο των συζητήσεων δήλωσε ότι η εμπλοκή των ΗΠΑ «άλλαξε τα πάντα» στον σχεδιασμό για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας. Όπως είπε, οι συνομιλίες υπήρχαν ήδη, αλλά είχαν «κολλήσει» λόγω της αβεβαιότητας για τη στάση των ΗΠΑ.
Την ίδια στιγμή, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Ευρώπη αντιλαμβάνεται πως, ακόμη και με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, εκείνη θα φέρει την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου.
Οι επιλογές που συζητήθηκαν αυτήν την εβδομάδα περιλαμβάνουν την παροχή αμερικανικής αεροπορικής υποστήριξης –με επανδρωμένα και μη επανδρωμένα μέσα–, την εξέταση του ποιες χώρες θα ήταν διατεθειμένες να αναπτύξουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος, καθώς και ποια νατοϊκά στρατηγεία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν τις συνομιλίες, εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο αμερικανικά πληρώματα να συμμετάσχουν σε πτήσεις επιτήρησης πάνω από την Ουκρανία, παρέχοντας εικόνες υψηλής ανάλυσης της πρώτης γραμμής και των κινήσεων στρατευμάτων. Η λύση αυτή θεωρείται πιθανό να λειτουργήσει ως προσωρινό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας.
