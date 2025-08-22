bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Λαβρόφ: Καμία συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι δεν έχει προγραμματιστεί παρά τις πιέσεις Τραμπ
Λαβρόφ: Καμία συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι δεν έχει προγραμματιστεί παρά τις πιέσεις Τραμπ
«Η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος ΥΠΕΞ αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του μόνο εφόσον υπάρξει συγκεκριμένη ατζέντα για μια τέτοια σύνοδο. «Η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη», σημείωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο NBC News, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται.
Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί εδώ και εβδομάδες να εξασφαλίσει ημερομηνία και τόπο για μια πιθανή σύνοδο κορυφής, μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα και τις επαφές του Αμερικανού προέδρου με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, η Μόσχα δείχνει να μην βιάζεται για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση, ενώ ταυτόχρονα κλιμακώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Την Πέμπτη πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις του πολέμου, πλήττοντας στόχους σε όλη την Ουκρανία, ανάμεσά τους και αμερικανική βιομηχανική μονάδα ηλεκτρονικών.
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ αναφερόμενος στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα, υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επιδείξουν «κάποια ευελιξία» σε ορισμένα ζητήματα. Ωστόσο, κατά τη συνέχεια των συζητήσεων στην Ουάσινγκτον, όπως είπε, «ήταν σαφές ότι υπήρχαν αρχές που οι ΗΠΑ θεωρούν αδιαπραγμάτευτες, όπως η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η συζήτηση για εδαφικά ζητήματα». Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, ο Ζελένσκι απέρριψε όλες αυτές τις προτάσεις, ακόμα και την κατάργηση νομοθεσίας που –κατά τον ίδιο– απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα.
Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχειρεί να αποφύγει τη συνάντηση και ταυτόχρονα συνεχίζει «μαζικές επιθέσεις» εναντίον της χώρας του. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν και κάλεσε τις ΗΠΑ να αντιδράσουν δυναμικά, επιβάλλοντας αυστηρότερες κυρώσεις και νέα οικονομικά μέτρα.
Lavrov: No meeting planned between Vladimir Putin and Volodymyr Zelensky— Visegrád 24 (@visegrad24) August 22, 2025
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov stated that Putin is ready to meet Zelensky only once an agenda for the summit is prepared, and currently, there isn’t one.
Lavrov said that Russia agreed "to show… pic.twitter.com/s00Pj0CmTL
