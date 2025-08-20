Αναστάτωση στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ έβαλε φωτιά σε γκισέ, δείτε βίντεο
Αναστάτωση στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ έβαλε φωτιά σε γκισέ, δείτε βίντεο

Ο άνδρας συνελήφθη - Αναζητούν τα κίνητρα της πράξης του - Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Αναστάτωση στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ έβαλε φωτιά σε γκισέ, δείτε βίντεο
Αναστάτωση επικράτησε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (20/8) στο τερματικό 1 του αεροδρομίου Μαλπένσα στο Μιλάνο, όταν άνδρας σε κατάσταση αμόκ έβαλε φωτιά σε γκισέ.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, οι Αρχές του αεροδρομίου έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον άνδρα να έχει ρίξει εύφλεκτο υγρό στον γκισέ του check-in και να έχει προκαλέσει ζημιές με ένα σφυρί. Το σημείο τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είναι υπήκοος Μάλι και μένει νόμιμα στην Ιταλία. Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και δεν διαθέτει ποινικό μητρώο. Μετά τη σύλληψή του, αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες για φθορά ξένης περιουσίας σε βαθμό κακουργήματος.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, η παρουσία καπνού κατέστησε αναγκαία την προσωρινή εκκένωση του τερματικού σταθμού για προληπτικούς λόγους. Στη συνέχεια ο χώρος καθαρίστηκε και αποκαταστάθηκε η ασφάλεια, με αποτέλεσμα η λειτουργία του αεροδρομίου να συνεχιστεί χωρίς σοβαρά προβλήματα για τις πτήσεις.

Δείτε βίντεο:

Αν και δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, η εικόνα του φλεγόμενου γκισέ και η αιφνίδια εκκένωση του χώρου προκάλεσαν έντονη ανησυχία σε επιβάτες και προσωπικό. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους έσπευσαν να καταγράψουν τις σκηνές με τα κινητά τους τηλέφωνα, με τα βίντεο να αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

