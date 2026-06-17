Τραμπ για συμφωνία με Ιράν: Δεν είναι τελική, αν δεν φερθούν σωστά, θα ξαναρίξουμε βόμβες στα κεφάλια τους
Τραμπ για συμφωνία με Ιράν: Δεν είναι τελική, αν δεν φερθούν σωστά, θα ξαναρίξουμε βόμβες στα κεφάλια τους
Οι αγορές είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της συμφωνίας με το Ιράν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος - Νέες αιχμές κατά Ομπάμα για την πυρηνική συμφωνία του 2015 και διάψευση για το επενδυτικό ταμείο των 300 δισ. δολαρίων
Τη βεβαιότητά του ότι η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποτελεί μια «πολύ ισχυρή» βάση για την αποκλιμάκωση της κρίσης εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια κοινών δηλώσεων που έκανε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αλ Σίσι, στο πλαίσιο της Συνόδου των G7 στη Γαλλία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν είναι οριστική και προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επανέλθει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν κρίνει ότι η Τεχεράνη δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ επανέλαβε την άποψή του ότι η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν είναι ιδιαίτερα ισχυρή, παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειές της δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.
«Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς τι περιλαμβάνει, αλλά είναι πολύ ισχυρή», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι οι βασικοί κερδισμένοι της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι η αποκλιμάκωση της έντασης έχει ήδη επηρεάσει θετικά το οικονομικό κλίμα. «Αυτοί που είναι πραγματικά ευχαριστημένοι είναι οι αγορές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξουν πλήρως μέσα στην επόμενη μία ή δύο ημέρες.
Για τα επίπεδα στα οποία κυμαίνονται οι τιμές του πετρελαίου, είπε πως «Ο λόγος που η τιμή του πετρελαίου παρέμεινε χαμηλή είναι ότι κάθε βράδυ βγάζαμε πλοία (σ.σ. από το Ορμούζ), χωρίς καν να το γνωρίζετε. Πριν από ένα μήνα, βγάλαμε 22 πλοία. Βγάζαμε κατά μέσο όρο από 15 έως 25 πλοία κάθε βράδυ. Κανείς δεν το γνώριζε αυτό. Το Πολεμικό Ναυτικό μας έκανε εξαιρετική δουλειά. Κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε. Γι' αυτό το πετρέλαιο δεν έφτασε τα 300 δολάρια το βαρέλι· έφτασε στα 125, 150. Τώρα είναι στα 72, 73. Άκουσα ότι είναι ακόμα χαμηλότερα από αυτό τώρα».
Ερωτηθείς εάν η συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί οριστική, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά. «Όχι, δεν είναι τελική», είπε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ένα Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης διαπραγματευτικής διαδικασίας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για να περιγράψει το ενδεχόμενο αποτυχίας της συμφωνίας. «Είναι ένα Μνημόνιο Κατανόησης. Και αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να τους πυροβολούμε και να ρίχνουμε βόμβες πάνω από τα κεφάλια τους», δήλωσε.
Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, πρόσθεσε: «Αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα επιστρέψουμε αμέσως στο να ρίχνουμε βόμβες ακριβώς πάνω στα κεφάλια τους».
Σε άλλο σημείο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ειδήσεις σύμφωνα με τις οποίες η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνει διατάξεις για τη χορήγηση 300 δισ. δολαρίων σε κονδύλια ανασυγκρότησης προς την Τεχεράνη είναι ψευδείς. «Δεν δίνουμε ούτε 10 σεντς», είπε ο Τραμπ. «Δεν επενδύουμε και δεν διαθέτουμε κάποιο ταμείο».
Ακόμη, είπε ότι δεν ζητά από τις χώρες του Κόλπου να επενδύσουν στο Ιράν, αλλά «αν το κάνουν, δεν υπάρχει πρόβλημα». «Θα έλεγα ότι δεν θα το κάνουν για κάποιο διάστημα, μέχρι να διαπιστώσουν τη συμπεριφορά [των Ιρανών]», πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε για ακόμη μια φορά να κατηγορήσει τον προκάτοχό του, Μπαράκ Ομπάμα, λέγοντας ότι «δωροδόκησε» το Ιράν κατά τη διάρκεια της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, στέλνοντας στην Τεχεράνη ένα αεροπλάνο γεμάτο χρήματα. «Τους παρέδωσε 1,7 δισ. δολάρια σε μετρητά, πράσινα χαρτονομίσματα από τράπεζες, τα έβαλε σε ένα Boeing 757 και τα έστειλε αεροπορικώς στο Ιράν. Και στάθηκαν μπροστά στο αεροπλάνο – έχω φωτογραφίες από αυτό – λέγοντας: “Θεέ μου, κοίτα τα χρήματα που μας δίνει”. Προσπάθησε να ελιχθεί με δωροδοκία. Εγώ δεν προσπάθησα να το κάνω αυτό… Ξέρετε τι έκαναν οι Ιρανοί; Γέλασαν με τον Ομπάμα και είπαν ότι είναι ένας ηλίθιος».
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ επανέλαβε την άποψή του ότι η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν είναι ιδιαίτερα ισχυρή, παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειές της δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.
«Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς τι περιλαμβάνει, αλλά είναι πολύ ισχυρή», δήλωσε χαρακτηριστικά.
LIVE: US President Donald Trump participates in bilateral meeting with President of Egypt Abdel Fattah el Sisihttps://t.co/CwM00b64jV— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 17, 2026
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι οι βασικοί κερδισμένοι της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι η αποκλιμάκωση της έντασης έχει ήδη επηρεάσει θετικά το οικονομικό κλίμα. «Αυτοί που είναι πραγματικά ευχαριστημένοι είναι οι αγορές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξουν πλήρως μέσα στην επόμενη μία ή δύο ημέρες.
Για τα επίπεδα στα οποία κυμαίνονται οι τιμές του πετρελαίου, είπε πως «Ο λόγος που η τιμή του πετρελαίου παρέμεινε χαμηλή είναι ότι κάθε βράδυ βγάζαμε πλοία (σ.σ. από το Ορμούζ), χωρίς καν να το γνωρίζετε. Πριν από ένα μήνα, βγάλαμε 22 πλοία. Βγάζαμε κατά μέσο όρο από 15 έως 25 πλοία κάθε βράδυ. Κανείς δεν το γνώριζε αυτό. Το Πολεμικό Ναυτικό μας έκανε εξαιρετική δουλειά. Κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε. Γι' αυτό το πετρέλαιο δεν έφτασε τα 300 δολάρια το βαρέλι· έφτασε στα 125, 150. Τώρα είναι στα 72, 73. Άκουσα ότι είναι ακόμα χαμηλότερα από αυτό τώρα».
Trump:— Clash Report (@clashreport) June 17, 2026
The reason oil stayed low is because we were taking ships out every night that you didn't even know about.
Two days ago, three days ago, a month ago, we took out 22 ships. We averaged from 15 to 25 ships a night. Nobody knew that.
Our Navy did a great job. Nobody knew… pic.twitter.com/jIwUsdR6Ua
Ερωτηθείς εάν η συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί οριστική, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά. «Όχι, δεν είναι τελική», είπε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ένα Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης διαπραγματευτικής διαδικασίας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για να περιγράψει το ενδεχόμενο αποτυχίας της συμφωνίας. «Είναι ένα Μνημόνιο Κατανόησης. Και αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να τους πυροβολούμε και να ρίχνουμε βόμβες πάνω από τα κεφάλια τους», δήλωσε.
Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, πρόσθεσε: «Αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα επιστρέψουμε αμέσως στο να ρίχνουμε βόμβες ακριβώς πάνω στα κεφάλια τους».
Σε άλλο σημείο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ειδήσεις σύμφωνα με τις οποίες η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνει διατάξεις για τη χορήγηση 300 δισ. δολαρίων σε κονδύλια ανασυγκρότησης προς την Τεχεράνη είναι ψευδείς. «Δεν δίνουμε ούτε 10 σεντς», είπε ο Τραμπ. «Δεν επενδύουμε και δεν διαθέτουμε κάποιο ταμείο».
"We are not investing ten cents."@POTUS shuts down false narratives around the MOU with Iran. pic.twitter.com/9H5SOeXrc2— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026
Ακόμη, είπε ότι δεν ζητά από τις χώρες του Κόλπου να επενδύσουν στο Ιράν, αλλά «αν το κάνουν, δεν υπάρχει πρόβλημα». «Θα έλεγα ότι δεν θα το κάνουν για κάποιο διάστημα, μέχρι να διαπιστώσουν τη συμπεριφορά [των Ιρανών]», πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε για ακόμη μια φορά να κατηγορήσει τον προκάτοχό του, Μπαράκ Ομπάμα, λέγοντας ότι «δωροδόκησε» το Ιράν κατά τη διάρκεια της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, στέλνοντας στην Τεχεράνη ένα αεροπλάνο γεμάτο χρήματα. «Τους παρέδωσε 1,7 δισ. δολάρια σε μετρητά, πράσινα χαρτονομίσματα από τράπεζες, τα έβαλε σε ένα Boeing 757 και τα έστειλε αεροπορικώς στο Ιράν. Και στάθηκαν μπροστά στο αεροπλάνο – έχω φωτογραφίες από αυτό – λέγοντας: “Θεέ μου, κοίτα τα χρήματα που μας δίνει”. Προσπάθησε να ελιχθεί με δωροδοκία. Εγώ δεν προσπάθησα να το κάνω αυτό… Ξέρετε τι έκαναν οι Ιρανοί; Γέλασαν με τον Ομπάμα και είπαν ότι είναι ένας ηλίθιος».
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