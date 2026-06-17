Τραμπ για συμφωνία με Ιράν: Δεν είναι τελική, αν δεν φερθούν σωστά, θα ξαναρίξουμε βόμβες στα κεφάλια τους

Οι αγορές είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της συμφωνίας με το Ιράν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος - Νέες αιχμές κατά Ομπάμα για την πυρηνική συμφωνία του 2015 και διάψευση για το επενδυτικό ταμείο των 300 δισ. δολαρίων