«Είμαι το αφεντικό»: Η ατάκα του Τραμπ όταν έφτασε αργοπορημένος στη G7, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ G7

«Είμαι το αφεντικό»: Η ατάκα του Τραμπ όταν έφτασε αργοπορημένος στη G7, δείτε βίντεο

Ξέσπασαν σε γέλια οι ηγέτες της G7

«Είμαι το αφεντικό»: Η ατάκα του Τραμπ όταν έφτασε αργοπορημένος στη G7, δείτε βίντεο
19 ΣΧΟΛΙΑ
Με καθυστέρηση έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση των ηγετών της G7 που πραγματοποιήθηκε στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να... επιλέγει να σχολιάσει με χιούμορ την είσοδό του στην αίθουσα.

Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο Τραμπ αστειεύτηκε λέγοντας ότι είναι «το αφεντικό», ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε στους φωτογράφους και τους δημοσιογράφους που είχαν λάβει άδεια να εισέλθουν προσωρινά στον χώρο.

«Θα θέλατε να μείνετε στη συνάντηση; Εμένα δεν με πειράζει», είπε χαμογελώντας προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Λίγα λεπτά αργότερα, οι δημοσιογράφοι αποχώρησαν από την αίθουσα σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Δείτε βίντεο:

Την ίδια ώρα, οι ηγέτες της G7 εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.  Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι ηγέτες της ομάδας εξήραν τον ρόλο του Τραμπ στην επίτευξη της συμφωνίας, κάνοντας λόγο για «ισχυρή ηγεσία» που συνέβαλε στην επίτευξη της συγκεκριμένης διπλωματικής εξέλιξης.

Παράλληλα, χαρακτήρισαν τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως σε τελετή υπογραφής την Παρασκευή, ως μια «ιστορική ευκαιρία» για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και να ενισχυθεί η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
19 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα εξελιγμένο οικοσύστημα γνώσης που προετοιμάζει το αύριο

Σχολές και τμήματα, φιλοσοφία και προτεραιότητες, δυνατότητες και προοπτικές που συναποτελούν το ακαδημαϊκό οικοδόμημα του UNIC Athens και δίνουν το στίγμα του στη νέα, λαμπρή και συναρπαστική εποχή γνώσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης