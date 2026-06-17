Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
«Είμαι το αφεντικό»: Η ατάκα του Τραμπ όταν έφτασε αργοπορημένος στη G7, δείτε βίντεο
«Είμαι το αφεντικό»: Η ατάκα του Τραμπ όταν έφτασε αργοπορημένος στη G7, δείτε βίντεο
Ξέσπασαν σε γέλια οι ηγέτες της G7
Με καθυστέρηση έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση των ηγετών της G7 που πραγματοποιήθηκε στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να... επιλέγει να σχολιάσει με χιούμορ την είσοδό του στην αίθουσα.
Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο Τραμπ αστειεύτηκε λέγοντας ότι είναι «το αφεντικό», ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε στους φωτογράφους και τους δημοσιογράφους που είχαν λάβει άδεια να εισέλθουν προσωρινά στον χώρο.
«Θα θέλατε να μείνετε στη συνάντηση; Εμένα δεν με πειράζει», είπε χαμογελώντας προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Λίγα λεπτά αργότερα, οι δημοσιογράφοι αποχώρησαν από την αίθουσα σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.
Δείτε βίντεο:
Παράλληλα, χαρακτήρισαν τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως σε τελετή υπογραφής την Παρασκευή, ως μια «ιστορική ευκαιρία» για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και να ενισχυθεί η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο Τραμπ αστειεύτηκε λέγοντας ότι είναι «το αφεντικό», ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε στους φωτογράφους και τους δημοσιογράφους που είχαν λάβει άδεια να εισέλθουν προσωρινά στον χώρο.
«Θα θέλατε να μείνετε στη συνάντηση; Εμένα δεν με πειράζει», είπε χαμογελώντας προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Λίγα λεπτά αργότερα, οι δημοσιογράφοι αποχώρησαν από την αίθουσα σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.
Δείτε βίντεο:
Την ίδια ώρα, οι ηγέτες της G7 εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι ηγέτες της ομάδας εξήραν τον ρόλο του Τραμπ στην επίτευξη της συμφωνίας, κάνοντας λόγο για «ισχυρή ηγεσία» που συνέβαλε στην επίτευξη της συγκεκριμένης διπλωματικής εξέλιξης.
“I’m the boss.” 🤣— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026
— @POTUS arrives for a working session at the G7 summit in France pic.twitter.com/BvAamZo0sD
Παράλληλα, χαρακτήρισαν τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως σε τελετή υπογραφής την Παρασκευή, ως μια «ιστορική ευκαιρία» για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και να ενισχυθεί η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
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