Η αντίστροφη μέτρηση για το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ξεκίνησε!

4 ημέρες μέχρι την επίσημη έναρξη της ανοιχτής γιορτής του ΙΣΝ, που διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του φιλανθρωπικού του έργου - 21 – 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)