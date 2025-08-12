Πόλεμος στην Ουκρανία: Αύριο η τηλεδιάσκεψη Τραμπ-Ζελένσκι-Ευρωπαίων, λέει το NBC News
Πόλεμος στην Ουκρανία: Αύριο η τηλεδιάσκεψη Τραμπ-Ζελένσκι-Ευρωπαίων, λέει το NBC News
Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς
Την Τετάρτη 13 Αυγούστου, μετά τις συζητήσεις που θα έχει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών, θα πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το NBC News. Στην ίδια συνομιλία θα συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.
Ίδιες πηγές αναφέρουν πως μετά το πέρας της κλήσης με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα ακολουθήσει νέος γύρος συνομιλιών του Ζελένσκι με την ευρύτερη συμμαχία χωρών που στηρίζουν το Κίεβο. Στη συμμαχία αυτή συμμετέχουν, εκτός από ευρωπαϊκά κράτη, η Βρετανία και ο Καναδάς. Ο Τραμπ και ο Βανς δεν θα συμμετάσχουν στη δεύτερη αυτή τηλεδιάσκεψη.
Η επικοινωνία της 13ης Αυγούστου θεωρείται προπαρασκευαστική ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του προέδρου Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία έχει οριστεί για τις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.
Στις 8 Αυγούστου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι αναμένει να συναντήσει τον Πούτιν, ενώ λίγο αργότερα ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, επιβεβαίωσε την ημερομηνία και την τοποθεσία της συνάντησης. Ο Ουσάκοφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε προτάσεις για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρηνικής διευθέτησης της ουκρανικής κρίσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολίτης βρήκε εμπρηστικό μηχανισμό σε δασική περιοχή της Δροσιάς - Μία προσαγωγή
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας η πιο ασφαλής πόλη της Ευρώπης - Δείτε τη λίστα με τα 10 μέρη με τη χαμηλότερη εγκληματικότητα
Ίδιες πηγές αναφέρουν πως μετά το πέρας της κλήσης με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα ακολουθήσει νέος γύρος συνομιλιών του Ζελένσκι με την ευρύτερη συμμαχία χωρών που στηρίζουν το Κίεβο. Στη συμμαχία αυτή συμμετέχουν, εκτός από ευρωπαϊκά κράτη, η Βρετανία και ο Καναδάς. Ο Τραμπ και ο Βανς δεν θα συμμετάσχουν στη δεύτερη αυτή τηλεδιάσκεψη.
Η επικοινωνία της 13ης Αυγούστου θεωρείται προπαρασκευαστική ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του προέδρου Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία έχει οριστεί για τις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.
Στις 8 Αυγούστου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι αναμένει να συναντήσει τον Πούτιν, ενώ λίγο αργότερα ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, επιβεβαίωσε την ημερομηνία και την τοποθεσία της συνάντησης. Ο Ουσάκοφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε προτάσεις για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρηνικής διευθέτησης της ουκρανικής κρίσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολίτης βρήκε εμπρηστικό μηχανισμό σε δασική περιοχή της Δροσιάς - Μία προσαγωγή
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας η πιο ασφαλής πόλη της Ευρώπης - Δείτε τη λίστα με τα 10 μέρη με τη χαμηλότερη εγκληματικότητα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα