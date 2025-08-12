Στην Ελλάδα για μυστικές διακοπές ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι κόρες τους

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο πού μένει η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, το περιοδικό Hola! εκτιμά ότι πιθανότατα η διαμονή τους γίνεται στη βίλα στο Κρανίδι που διαθέτουν ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας