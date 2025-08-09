Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Βασίλισσα Καμίλα: Χλιδάτες διακοπές στην Ελλάδα με το γιοτ δωρητή των Τόρις
Η επιλογή της να ταξιδέψει με το σκάφος δωρητή των Συντηρητικών προκαλεί συζητήσεις για την εικόνα της βασιλικής οικογένειας σε περίοδο οικονομική κρίσης στη Βρετανία
Η βασίλισσα Καμίλα έκανε διακοπές στην Ελλάδα επιβαίνοντας στο υπερπολυτελές γιοτ Zenobia του δισεκατομμυριούχου δωρητή των Τόρις Γουάφικ Σαΐντ. Η επιλογή της προκάλεσε δημόσια συζήτηση για την εικόνα της βασιλικής οικογένειας, τη στιγμή που η χώρα βιώνει οικονομική κρίση και ο βασιλιάς Κάρολος έχει δεσμευτεί για περιορισμό των βασιλικών δαπανών.
Διακοπές πολυτελείας στην ΕλλάδαΠιο συγκεκριμένα η 78χρονη σύζυγος του βασιλιά Κάρολου εντοπίστηκε αυτή την εβδομάδα στο σκάφος Zenobia, αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στη μαρίνα Ζέας. Το γιοτ ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία Γουάφικ Σαΐντ, γνωστό για τη στενή σχέση του με το Συντηρητικό Κόμμα και την πρώην πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ.
Ο Σαΐντ δεν βρισκόταν στο πλοίο, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος παρέμενε στη Σκωτία για να παρακολουθήσει τους αγώνες Mey-Highland. Ωστόσο, η παρουσία της Καμίλα σε σκάφος ενός τόσο ισχυρού πολιτικού δωρητή προκάλεσε αντιδράσεις, με επικριτές να τονίζουν ότι η βασιλική οικογένεια πρέπει να διαφυλάσσει την εικόνα πολιτικής ουδετερότητας.
Πολιτικές ευαισθησίες και δημόσια εικόναΟ πρώην υπουργός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Νόρμαν Μπέικερ, σχολίασε ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας «πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κοινή γνώμη, είτε βρίσκονται σε επίσημη αποστολή είτε σε διακοπές». Τόνισε ότι, αν και δεν υπάρχει ένδειξη παρατυπίας, η φιλοξενία από έναν ισχυρό πολιτικό δωρητή δεν συνάδει με την εικόνα λιτότητας που επιχειρεί να προβάλει ο μονάρχης.
Η ουδετερότητα της μοναρχίας θεωρείται κρίσιμη για την ομαλή εναλλαγή πολιτικής εξουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο βασιλιάς Κάρολος πραγματοποιεί εβδομαδιαίες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, χωρίς να εκφράζει πολιτικές θέσεις. Η ίδια στάση ακολουθείται και από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τα οποία απέχουν από την εκλογική διαδικασία.
Ο ιδιοκτήτης του ZenobiaΟ 85χρονος Σαΐντ, με περιουσία 1,9 δισεκατομμυρίων λιρών, έχει συνδεθεί ιστορικά με το πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων εξοπλιστικό πρόγραμμα Al Yamamah μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Σαουδικής Αραβίας, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας της Υπηρεσίας Σοβαρών Οικονομικών Εγκλημάτων πριν η διαδικασία διακοπεί το 2006.
Η σύζυγός του Ρόζμαρι, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, παραμένει δωρήτρια των Συντηρητικών, έχοντας καταβάλει πάνω από 2 εκατομμύρια λίρες από το 2015. Τα αρχεία δείχνουν ότι η τελευταία δωρεά της, ύψους 8.000 λιρών, έγινε τον Μάρτιο του 2024.
Ένα γιοτ-ξενοδοχείο πέντε αστέρωνΤο Zenobia, μήκους 57 μέτρων, μπορεί να φιλοξενήσει έως 12 επισκέπτες σε έξι καμπίνες, με πλήρωμα 13 ατόμων. Το εσωτερικό του θυμίζει πολυτελές ξενοδοχείο, με ξύλινα πάνελ, σύγχρονα έργα τέχνης, υπαίθριο χώρο εστίασης, βιβλιοθήκη που λειτουργεί και ως κινηματογράφος, καθώς και άρτιο εξοπλισμό.
Στενοί δεσμοί με την ΚαμίλαΣε δήλωσή του, ο Σαΐντ ανέφερε ότι είναι φίλος με την οικογένεια Πάρκερ-Μπόουλς εδώ και 40 χρόνια και ότι ήταν φυσικό να προσφέρει το σκάφος του στην Καμίλα για οικογενειακές διακοπές. Υπογράμμισε ότι δεν έχει κάνει δωρεές στους Συντηρητικούς από τότε που έπαψε να είναι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ χαρακτήρισε αβάσιμες τις επικρίσεις για τον ρόλο του στο Al Yamamah.
