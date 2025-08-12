Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προσωπάρχη του Ζελένσκι και του Αμερικανού ΥΠΕΞ για τον τερματισμό του πολέμου
«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», υπογραμμίζει ο Γερμάκ σε ανάρτησή του
Ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενημέρωσε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.
«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, για την οποία απαιτείται άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», υπογραμμίζει ο Γερμάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ για τις διπλωματικές τους προσπάθειες.
I spoke with U.S. Secretary of State and Acting National Security Advisor to the President, @SecRubio.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 11, 2025
I informed him about active communication with our partners, including during my meeting with U.S. Vice President @JDVance. We coordinated positions ahead of important… pic.twitter.com/fSrH8A0eUH
