Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προσωπάρχη του Ζελένσκι και του Αμερικανού ΥΠΕΞ για τον τερματισμό του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Μάρκο Ρούμπιο Άντριι Γερμάκ

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προσωπάρχη του Ζελένσκι και του Αμερικανού ΥΠΕΞ για τον τερματισμό του πολέμου

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», υπογραμμίζει ο Γερμάκ σε ανάρτησή του

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προσωπάρχη του Ζελένσκι και του Αμερικανού ΥΠΕΞ για τον τερματισμό του πολέμου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενημέρωσε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, για την οποία απαιτείται άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», υπογραμμίζει ο Γερμάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ για τις διπλωματικές τους προσπάθειες.






2 ΣΧΟΛΙΑ

