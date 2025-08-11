«Η υποστήριξη προς την Ουκρανία και η πίεση στη Ρωσία είναι ο μόνος τρόπος να τελειώσει ο πόλεμος», δήλωσε η Κάγια Κάλλας
Κάγια Κάλλας Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία ΗΠΑ

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν σήμερα την υποστήριξή τους για τα βήματα των ΗΠΑ που θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη ειρήνη», έγραψε

«Η διατλαντική ενότητα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία και η πίεση στη Ρωσία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και θα αποτρέψουμε μια μελλοντική ρωσική επιθετικότητα στην Ευρώπη», δήλωσε σήμερα η Κάγια Κάλλας, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, λίγο μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη.

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Κάγια Κάλλας ανέφερε επίσης ότι «οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν σήμερα την υποστήριξή τους για τα βήματα των ΗΠΑ που θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη ειρήνη» και προσθέτει: «εν τω μεταξύ, εργαζόμαστε για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και περισσότερη υποστήριξη για τις δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας και τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ».


