Ο Μερτς καλεί τον Τραμπ σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη ενόψει της συνάντησης με τον Πούτιν στην Αλάσκα
Ο Μερτς καλεί τον Τραμπ σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη ενόψει της συνάντησης με τον Πούτιν στην Αλάσκα
Η τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετέχουν Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επικεντρωθεί σε «περαιτέρω επιλογές δράσης για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία»
Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της ΕΕ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη, καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα την Παρασκευή.
Συγκεκριμένα, το γραφείο του Μερτς δήλωσε σε ανακοίνωση ότι η τηλεδιάσκεψη θα επικεντρωθεί σε «περαιτέρω επιλογές δράσης για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία» και «προετοιμασίες για πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και συναφή ζητήματα εδαφικών διεκδικήσεων και ασφάλειας».
Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ έχει αποδεχτεί την πρόσκληση για τη συνάντηση, ενώ θυμίζεται πως στην συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα – η οποία θα είναι καθοριστική για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία – δεν έχουν προσκληθεί ούτε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολόντίμιρ Ζελένσκι, ούτε και κανένας άλλος Ευρωπαίος ηγέτης.
Νωρίτερα σήμερα, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδρίασαν σε έκτακτη σύνοδο για να υπογραμμίσουν το αίτημά τους ενόψει της συνάντησης των δύο ηγετών.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν ότι η Ρωσία αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ήπειρό τους και ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν από τη διαδικασία. Υπάρχουν, επίσης, ανησυχίες ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε εδαφικές παραχωρήσεις προς τον Πούτιν, οι οποίες μπορεί να αποβούν καταστροφικές για την Ουκρανία – ενώ στο τραπέζι έχει τεθεί και το ενδεχόμενο να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός προτού οι δύο χώρες καταλήξουν σε οποιαδήποτε συμφωνία.
Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, μίλησε επίσης με τον Τραμπ την Κυριακή το βράδυ για να υπογραμμίσει ότι θα προτιμούσε οι ΗΠΑ να επιβάλουν περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις στη Μόσχα πριν από τις συνομιλίες.
Συγκεκριμένα, το γραφείο του Μερτς δήλωσε σε ανακοίνωση ότι η τηλεδιάσκεψη θα επικεντρωθεί σε «περαιτέρω επιλογές δράσης για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία» και «προετοιμασίες για πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και συναφή ζητήματα εδαφικών διεκδικήσεων και ασφάλειας».
Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ έχει αποδεχτεί την πρόσκληση για τη συνάντηση, ενώ θυμίζεται πως στην συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα – η οποία θα είναι καθοριστική για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία – δεν έχουν προσκληθεί ούτε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολόντίμιρ Ζελένσκι, ούτε και κανένας άλλος Ευρωπαίος ηγέτης.
Νωρίτερα σήμερα, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδρίασαν σε έκτακτη σύνοδο για να υπογραμμίσουν το αίτημά τους ενόψει της συνάντησης των δύο ηγετών.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν ότι η Ρωσία αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ήπειρό τους και ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν από τη διαδικασία. Υπάρχουν, επίσης, ανησυχίες ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε εδαφικές παραχωρήσεις προς τον Πούτιν, οι οποίες μπορεί να αποβούν καταστροφικές για την Ουκρανία – ενώ στο τραπέζι έχει τεθεί και το ενδεχόμενο να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός προτού οι δύο χώρες καταλήξουν σε οποιαδήποτε συμφωνία.
Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, μίλησε επίσης με τον Τραμπ την Κυριακή το βράδυ για να υπογραμμίσει ότι θα προτιμούσε οι ΗΠΑ να επιβάλουν περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις στη Μόσχα πριν από τις συνομιλίες.
Ειδήσεις σήμερα:
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα