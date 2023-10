Πόλεμος στο Ισραήλ: Ο Guardian απέλυσε πολιτικό γελοιογράφο για αντισημιτικό σκίτσο του Νετανιάχου

Κλείσιμο

Την απόλυσή του από τον Guardian έκανε γνωστή στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ο πολιτικός γελοιογράφος Στιβ Μπελ, ο οποίος δήλωσε πως κατηγορήθηκε από την εφημερίδα για αντισημιτισμό.Η απόφαση ελήφθη όταν ο Μπελ παρέδωσε για δημοσίευση σκίτσο το οποίο απεικονίζει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου με γάντια του μποξ και κρατώντας νυστέρι να ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση στο στομάχι του, πάνω στο οποίο έχει χαράξει την Λωρίδα της Γάζας ενώ η λεζάντα γράφει: «Κάτοικοι της Γάζας φύγετε τώρα», παραπέμποντας στην οδηγία του Ισραήλ προς τους Παλαιστίνιους να μετακινηθούν στο νότο για να σωθούν, πριν την αναμενόμενη χερσαία εισβολή.Την Δευτέρα εκπρόσωπος του ομίλου Guardian News and Media δήλωσε για την συνεργασία με τον Μπελ: «Έχει ληφθεί απόφαση να μην γίνει ανανέωση στο συμβόλαιο του Στιβ Μπελ. Οι γελοιογραφίες του Στιβ Μπελ έχουν αποτελέσει σημαντικό μέρος για τον Guardian για περισσότερα από 40 χρόνια. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο». Από την πλευρά του ο σκιτσογράφος με αναρτήσεις του στο X (πρώην Twitter) έκανε γνωστό πως έλαβε ένα «παράξενο κρυπτογραφημένο μήνυμα» κατά την διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης με εργαζόμενο στον Guardian το οποίο έκανε αναφορά σε «λίβρα σάρκας» και αφού ήδη είχε στείλει το επίμαχο σκίτσο για δημοσίευση.Σύμφωνα με τον γελοιογράφο ο ίδιος απάντησε στο μήνυμα πως δεν καταλαβαίνει το νόημα για να λάβει μια ακόμα πιο σιβυλλική απάντηση που έγραφε: «Οι Εβραίοι μπλοκάρουν, «λίβρα σάρκας», αντισημιτικό σχήμα λόγου, ήταν ξεκάθαρα ολοφάνερο, ο καθένας θα μπορούσε να το δει...». Μετά την απόλυση του Βρετανού γελοιογράφου και τις δικές του αποκαλύψεις για το θέμα, η ιστοσελίδα Independent αναφέρει πως το πιο πιθανό είναι ότι το πολιτικό σκίτσο του Μπελ παραπέμπει στον χαρακτήρα του Εβραίου τοκογλύφου Σάιλοκ από το έργο του Σαίξπηρ «Ο έμπορος της Βενετίας». Ο Σάιλοκ στο έργο του Σαίξπηρ απαιτούσε μια «λίβρα σάρκας» από τον έμπορο Αντόνιο, που δεν μπορούσε να πληρώσει το χρέος του προς τον τοκογλύφο.Ο ίδιος ο Μπελ αρνήθηκε πως το σκίτσο του είναι αντισημιτικό και υποστήριξε πως πρόκειται για αναφορά σε σκίτσο του σκιτσογράφου Ντέιβιντ Λεβίν το 1966, όπου απεικονίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Λίντον Τζόνσον να σηκώνει την μπλούζα του και να αποκαλύπτει τον χάρτη του Βιετνάμ χαραγμένο στην κοιλιά του! Πράγματι, το 1966 ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποβληθεί σε επέμβαση χολής και μόλις βγήκε από το νοσοκομείο έδωσε συνέντευξη Τύπου κατά την διάρκεια της οποίας σήκωσε την μπλούζα του για να δείξει στους δημοσιογράφους την ουλή της επέμβασης.Λίγους μήνες αργότερα ο δημοφιλής Αμερικανός σκιτσογράφος Ντέιβιντ Λεβίν δημοσίευσε το σκίτσο του στο New York Review of Books απεικονίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να σηκώνει την μπλούζα του και να αποκαλύπτει τον χάρτη του Βιετνάμ αντί για το σημάδι της επέμβασης στην κοιλιά του. Επί προεδρίας του Τζόνσον στις ΗΠΑ επισημοποιήθηκε η εμπλοκή των Αμερικανών στον πόλεμο του Βιετνάμ ενώ ο σκιτσογράφος Ντέιβιντ Λεβίν θεωρήθηκε ο καλύτερος πολιτικός σκιτσογράφος του 20ου αιώνα στη χώρα του.Με δηλώσεις του στο BBC ο Βρετανός σκιτσογράφος τόνισε πως όσα υποστηρίζει ο Guardian για το σκίτσο του δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αφού δεν γίνεται καμία αναφορά στο έργο του Σαίξπηρ.Στις δηλώσεις του στην εφημερίδα Jewish Chronicle ο 72χρονος πολιτικός σκιτσογράφος πρόσθεσε πως «το σκίτσο δημιουργήθηκε ειδικά για την καταστροφική πολιτική αποτυχία του Νετανιάχου η οποία οδήγησε άμεσα στις πρόσφατες φρικαλεότητες γύρω από τη Γάζα και την αντίδρασή του, στην οποία χρησιμοποίησε τα πραγματικά λόγια του όταν απευθύνθηκε στους πολίτες της Γάζας».Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ο Guardian έχει κάθε δικαίωμα να μην δημοσιεύσει την γελοιογραφία μου, αν έτσι επιλέξει, αλλά δεν πρέπει να το κάνει αυτό χρησιμοποιώντας εντελώς επινοημένους και ψευδείς λόγους. Το μόνο που κάνει είναι να εμποδίζει τη συζήτηση για ένα τρομερό, αλλά σημαντικό θέμα».