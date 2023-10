Πόλεμος στο Ισραήλ: Νέες ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα προς το Τελ Αβίβ - Ενεργοποιήθηκε το «Iron Dome» - Δείτε βίντεο

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας ήχησαν ξανά λίγο πριν τις 8.00 το βράδυ στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ.



Λίγα λεπτά μετά ενεργοποιήθηκε το σύστημα αεράμυνας Iron Dome για την αναχαίτιση των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα.



Δείτε βίντεο:







The sky of Tel Aviv after the rockets launched from Gaza ‼️ #FreePaleastine #StopGazaGenocide #IsraelGazaWar #הדחה_עכשיו #لا_للعقاب_الجماعي #PalestineGenocide #GazaAttack #OpenRafahCrossing #GazaCity pic.twitter.com/q1HDxNDogk

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων ρουκετών από τη

ήχησαν και το απόγευμα στην

, στο

, στην περιοχή του

καθώς και σε άλλες ισραηλινές πόλεις.







Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ δήλωσαν ότι η επίθεση αυτή ήταν απάντηση στη «στοχοποίηση αμάχων» από το Ισραήλ.



Ο ανταποκριτής του Sky News στη Μέση Ανατολή Alistair Bunkall μοιράστηκε βίντεο με την αναχαίτιση ρουκετών πάνω από την Ιερουσαλήμ:

Rocket intercepts over Jerusalem just now. First for a few days. Knesset I’m session and Blinken visiting Israeli President, so maybe not a coincidence. pic.twitter.com/SYqzP5bl6Q