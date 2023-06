ΗΠΑ: Η δορυφορική εικόνα της NASA που δείχνει τη Νέα Υόρκη να έχει «πνιγεί» στον καπνό

Wildfire smoke has blanketed New York City in a thick sepia fog. This is Midtown Manhattan and Central Park. pic.twitter.com/PWc0MZ4ERS — Benjamin Ryan (@benryanwriter) June 7, 2023

Near-surface smoke is about to move into NYC once again, with horrendous air quality and reduced visibility. What is going on? When will it end? Here are the latest details and a quick breakdown👇 pic.twitter.com/joSrMkRcgD — New York Metro Weather (@nymetrowx) June 7, 2023

Canadian wildfire smoke darkened the skies of New York City and sent the air quality index soaring past 400 on Wednesday, well into the “hazardous” range and the worst since the EPA began recording air-quality measurements in 1999. https://t.co/kXhZndwYPH pic.twitter.com/Va9svFQgUp — The New York Times (@nytimes) June 8, 2023

Το απέραντο πέπλο καπνού που έχει σκεπάσει τηαποτυπώνεται σε δορυφορική εικόνα της NASA. Ο καπνός, που προήλθε από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στον Καναδά, έφτασε στις μεσοδυτικές ΗΠΑ, στη Γροιλανδία και την Ισλανδία, ακόμα και στη Νορβηγία.Είναι ενδεικτικό ότι σε περισσότερες από 12 Πολιτείες των ΗΠΑ σήμανε συναγερμός την Τετάρτη για την ποιότητα του αέρα, καθώς ο καπνός από τις εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά μεταφέρθηκε με τον άνεμο νοτιότερα.Στελέχη των υπηρεσιών Υγείας από το Βερμόντ μέχρι τη Νότια Καρολίνα, στην Ανατολική Ακτή, αλλά επίσης και στο Οχάιο και το Κάνσας, στις Μεσοδυτικές ΗΠΑ, κάλεσαν εκατομμύρια κατοίκους να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν στο ύπαιθρο.Πάνω από 75 εκατ. κόσμου αφορούν οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις για το κύμα καπνού που «πνίγει» τις ΗΠΑ . Οι απόκοσμες εικόνες στη Νέα Υόρκη κάνουν τον γύρο του κόσμου και κόβουν την ανάσα δεδομένου ότι λόγω της θολούρας που επικρατεί έχουν... εξαφανιστεί ολόκληροι ουρανοξύστες.Έχει δε κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την ποιότητα του αέρα να επηρεάζεται ακόμη και στα νοτιανατολικά των ΗΠΑ από τις εκατοντάδες φωτιές στο Κεμπέκ.