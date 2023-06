Ο καπνός από τις φωτιές στον Καναδά «πνίγει» τις ΗΠΑ - Σε κατάσταση συναγερμού πολλές πολιτείες

"All New Yorkers should limit outdoor activity to the greatest extent possible."



Mayor Eric Adams urged residents to take precaution Wednesday as smoke from Canada's wildfires unleashed hazardous air quality levels in NYC https://t.co/5X33yx6rz8 pic.twitter.com/kHBn2ag7zG — Bloomberg (@business) June 7, 2023

#Smoke from #QuebecWildfires is being driven south by a wide area of low pressure to the east. This wind pattern is likely to remain for tomorrow where more poor air quality will affect Quebec, Ontario, and the Northeast US.



Latest satellite + heat spots + wind animation: pic.twitter.com/TzNEGWWMff — Zoom Earth 🌎 (@zoom_earth) June 6, 2023

The recent surge in fire activity in Quebec has resulted in widespread dense smoke overspreading the Northeast US & Mid Atlantic regions.



This RAP-Smoke loop of the past week shows this smoke becoming entrained in the circulation of a slow-moving coastal low near Nova Scotia: pic.twitter.com/ZXdOo57py0 — Tomer Burg (@burgwx) June 7, 2023

Σε περισσότερες από δώδεκα Πολιτείες τωνέχει σημάνει συναγερμός σήμερα για την ποιότητα του αέρα, καθώς ο καπνός από τις εκατοντάδεςμεταφέρεται με τον άνεμο νοτιότερα. Ο ουρανός πολλών πόλεων έχει πάρει ένα γκριζωπό, θολό χρώμα και τοπικοί αξιωματούχοι προτρέπουν τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους.Στελέχη των υπηρεσιών Υγείας από τομέχρι τη, στην, αλλά επίσης και στοκαι το, κάλεσαν εκατομμύρια κατοίκους να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν στο ύπαιθρο. Τα μικροσωματίδια που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα μπορεί να προκαλέσουν δυσκολία στην αναπνοή και ενέχουν κινδύνους για την υγεία, προειδοποίησαν.Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) εξέδωσε έκτακτο δελτίο συναγερμού για την ποιότητα του αέρα από τη Νέα Αγγλία μέχρι τη Νότια Καρολίνα.«Η χρήση μάσκας ίσως να βοηθά να περιοριστεί το πρόβλημα, για όσους πάσχουν από ασθένειες του αναπνευστικού.», ανέφερε στο Twitter το γραφείο της NWS στην Ουάσινγκτον.