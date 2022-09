Nord Stream: «Θα αχρηστευθεί για πάντα» φοβούνται οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας

BREAKING: The Kremlin has said Russia is "not interested" in stopping the Nord Stream gas pipelines.



The country has been accused of 'sabotaging' two pipelines.



More here: https://t.co/0oMzuSmm2r



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4iVLOQ7RUK — Sky News (@SkyNews) September 28, 2022

I don't know who blew up the Nord Stream pipelines. I do know that when solving a mystery, you look for motives. Russia has none; they can turn off the gas when they want. The U.S. has plenty: Blame Putin, escalate the war, advance green agenda, make EU dependent. Go from there. pic.twitter.com/WnJCSIYqUB — Jim Rickards (@JamesGRickards) September 28, 2022

The size of the Nord Stream pipeline gas leak is huge.



According to the Danish armed forces, it measures about 1 kilometer in diameter. The smaller circle in the center is approximately 200 meters wide https://t.co/7FJQNN5hNg — Javier Blas (@JavierBlas) September 27, 2022

Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας φοβούνται ότι ο αγωγός Nord Stream 1 θα αχρηστευθεί για πάντα μετά τις σημαντικές διαρροές που παρουσιάσθηκαν στουςστη Βαλτική Θάλασσα, γράφει η Tagesspiegel επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.Εάν οι διαρροές στους δύο αγωγούς δεν επισκευασθούν σύντομα, μεγάλος όγκος αλμυρού νερού θα εισρεύσει στο εσωτερικό τους και θα προκαλέσει, σύμφωνα με τους ειδικούς.Εν μέσω ενεργειακής κρίσης με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και ενώ διεξάγοντανόπου έχουν τον έλεγχο οι φιλορώσοι, η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με το σαμποτάζ στους ρωσικούς αγωγούς φυσικού αερίουΤο γεγονός ότι μέσα σ΄ένα 24ωρο υπήρξαν διαρροές σε τρεις υποθαλάσσιες γραμμές του αγωγού Nord Stream 1 και 2 , δεν είναι τυχαίο, σχολιάζει ο γερμανικός Τύπος, εξηγώντας ταγια τις διαρροές.«Δύτες τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς ή μήπως όλη τη δουλειά την έκαναν υποβρύχια drones;», διερωτάται η γερμανική εφημερίδα Bild επικαλούμενη Ευρωπαίους ειδικούς.Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και κορυφαίοι πολιτικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για «δολιοφθορά», ενδεχόμενο που στηρίζει και η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν .