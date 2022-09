Nord Stream: Τα δύο σενάρια για τις εκρήξεις - Με δύτες ή drones το σαμποτάζ

BREAKING: The Kremlin has said Russia is "not interested" in stopping the Nord Stream gas pipelines.



The country has been accused of 'sabotaging' two pipelines.



More here: https://t.co/0oMzuSmm2r



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4iVLOQ7RUK — Sky News (@SkyNews) September 28, 2022

I don't know who blew up the Nord Stream pipelines. I do know that when solving a mystery, you look for motives. Russia has none; they can turn off the gas when they want. The U.S. has plenty: Blame Putin, escalate the war, advance green agenda, make EU dependent. Go from there. pic.twitter.com/WnJCSIYqUB — Jim Rickards (@JamesGRickards) September 28, 2022

The size of the Nord Stream pipeline gas leak is huge.



According to the Danish armed forces, it measures about 1 kilometer in diameter. The smaller circle in the center is approximately 200 meters wide https://t.co/7FJQNN5hNg — Javier Blas (@JavierBlas) September 27, 2022

Για «ξένο δάκτυλο» κάνουν λόγο οι Ευρωπαίοι σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα στη Βαλτική με αφορμή τις διαρροές σε τρεις υποθαλάσσιες γραμμές των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 μέσα σ΄ένα 24ωρο και τους ειδικούς να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι. Το επίμαχο ερώτημα είναι πώς έγινε η δολιοφθορά που έχει προκαλέσει αναστάτωση στη γηραιά ήπειρο.Εν μέσω ενεργειακής κρίσης με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και ενώ διεξάγοντανόπου έχουν τον έλεγχο οι φιλορώσοι, η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με το σαμποτάζ στους ρωσικούς αγωγούς φυσικού αερίουΤο γεγονός ότι μέσα σ΄ένα 24ωρο υπήρξαν διαρροές σε τρεις υποθαλάσσιες γραμμές του αγωγού Nord Stream 1 και 2 , δεν είναι τυχαίο, σχολιάζει ο γερμανικός Τύπος, εξηγώντας ταγια τις διαρροές.«Δύτες τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς ή μήπως όλη τη δουλειά την έκαναν υποβρύχια drones;», διερωτάται η γερμανική εφημερίδα Bild επικαλούμενη Ευρωπαίους ειδικούς.Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και κορυφαίοι πολιτικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για «δολιοφθορά», ενδεχόμενο που στηρίζει και η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν .Δύτες τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στους αγωγούς. Σε δηλώσεις του στη βρετανική εφημερίδα «Sun», o Anders Puck Nielsen, ερευνητής στο Βασιλικό Κολέγιο Άμυνας της Δανίας στην Κοπεγχάγη εξηγεί ότι πράγματι δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα τέτοιο σενάριο: