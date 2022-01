Έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα: Δύο πνιγμοί σε παραλία του Περού από τα τεράστια κύματα

An underwater volcano erupted in Tonga and triggered a tsunami warning for several South Pacific island nations https://t.co/UJOMo7fbeT pic.twitter.com/D9Kh4liu3v — Reuters (@Reuters) January 16, 2022

🇹🇴#TONGA | Sonido de la onda de choque tras la erupción del volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai que obligó a emitir una advertencia de #tsunami. pic.twitter.com/uFddk5R6ts — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) January 15, 2022

WOW. Absolutely insane video from a Fiji Broadcasting Corporation employee of the ongoing Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano eruption, which has caused a tsunami. https://t.co/58UCa6QmbO pic.twitter.com/EO0FnRLqVo — Scott Stedman (@ScottMStedman) January 15, 2022

TSUNAMI SATELLITE FOOTAGE: The U.S. West Coast and Alaska were put on tsunami alert on Saturday after the Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcano eruption, which can be seen from space in these images from Japan’s Himawari satellite. pic.twitter.com/KeedWKnPIA — CBS News (@CBSNews) January 15, 2022

Reminder that tsunamis are always life threatening and dangerous , even if the height of the waves reaches only your ankles #tsunami #Tonga pic.twitter.com/95LgaaFMeU — parallel_universe (@ignis_fatum) January 15, 2022

🌊⚠️🌋 #Tsunami warning for #Tonga as underwater #volcano erupts



📰 https://t.co/ZMWyCrRkNW#HungaTongaHungaHaapai#eruption



Fri Jan 14 2022



🔱 ABYSS ℭ 𝔥 𝔯 𝔬 𝔫 𝔦 𝔠 𝔩 𝔢 𝔰 | 𝙳𝚘𝚘𝚖 𝙽𝚎𝚠𝚜 pic.twitter.com/9LWzBuKIjK — ♆ABYSS ℭ 𝔥 𝔯 𝔬 𝔫 𝔦 𝔠 𝔩 𝔢 𝔰 (@AbyssChronicles) January 14, 2022





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δύο άνθρωποι πνίγηκαν κοντά σε παραλία στο βόρειο Περού, ανακοίνωσε η τοπική αρχή πολιτικής άμυνας έπειτα από ασυνήθιστα υψηλά κύματα που παρατηρήθηκαν σε πολλές παράκτιες περιοχές όταν εξερράγη ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο στην Τόνγκα στον Ειρηνικό Ωκεανό.Ο θάνατος από πνιγμό των δύο ατόμων σημειώθηκε χθες σε μια παραλία της, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Άμυνας του Περού.Τοπροκαλώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές για απομάκρυνση πολιτών στην Ιαπωνία, ενώ προκλήθηκαν και τεράστια κύματα σε πολλά νησιά στον Νότιο Ειρηνικό όπου φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κύματα να σκάνε πάνω στα σπίτια που βρίσκονται στα παράλια.Πάνω από 20 λιμάνια του Περού έκλεισαν προσωρινά ως προληπτικό μέτρο εν μέσω προειδοποιήσεων ότι το ηφαίστειο, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο.Η περουβιανή αστυνομία ανακοίνωσε στο Twitter ότι οι δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί από αστυνομικούς του τήματος κοντά στην παραλία Ναϊλάμπ.Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι "τα κύματα ήταν ασυνήθιστα" στην περιοχή και ότι η περιοχή είχε κηρυχθεί ακατάλληλη για τους λουόμενους.Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν πολλά σπίτια και επιχειρήσεις πλημμυρισμένα σε παράκτιες περιοχές το βόρειου και κεντρικού Περού.Το Πολεμικό Ναυτικό του Περού ανακοίνωσε ότιγια τσουνάμι για τη χώρα.Στην Ιαπωνίασήμερα να απομακρυνθούν από τις εστίες τους καθώς κύματα ψηλότερα από ένα μέτρο έπληξαν τις παράκτιες περιοχές, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.Το οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τεράστια κύματα να σκάνε πάνω σε παραθαλάσσια σπίτια σε πολλά νησιά του Νότιου Ειρηνικού.