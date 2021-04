Διώρυγα του Σουέζ: Σήμερα θα περάσουν και τα τελευταία πλοία που είχαν εγκλωβιστεί

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα τελευταία πλοία που είχαν αποκλειστεί από τηναναμένεται να περάσουν το κανάλι σήμερα, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης της Διώρυγας, η οποία επισήμανε ότι αναμένεται σύντομα να δημοσιευτούν τα ευρήματα μιας έρευνας που διεξήχθη σχετικά με το περιστατικό., ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ (SCA), δήλωσε πως 85 πλοία αναμένεται να περάσουν τη διώρυγα και από τις δύο πλευρές σήμερα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα τελευταία 61 πλοία, εκ των 422 που είχαν σχηματίσει ουρές εν αναμονή διάπλου, όταν το πλοίο Ever Given αποκολλήθηκε τη Δευτέρα, πρόσθεσε ο ίδιος.Οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού διαταράχθηκαν όταν το μήκους 400 μέτρων Ever Given προσάραξε στη ζωτικής σημασίας εμπορική αρτηρία στις 23 Μαρτίου. Ειδικές ομάδες διάσωσης χρειάστηκαν σχεδόνΜια έρευνα της SCA ξεκίνησε την Τετάρτη σχετικά με τα αίτια της προσάραξης του πλοίου στη, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της για έξι ημέρες, είπε ο Ράμπια στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο MBC Masr χθες το βράδυ.«Η έρευνα εξελίσσεται καλά και θα χρειαστούν δύο επιπλέον ημέρες, κατόπιν θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα», πρόσθεσε ο ίδιος.