Διώρυγα του Σουέζ: Εφικτή σήμερα το πρωί η διέλευση τουλάχιστον 113 πλοίων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποσυμφόρηση στημετά την χθεσινή απελευθέρωση του γιγαντιαίου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίωνπου ήταν σφηνωμένο επί έξι ημέρες, με την αιγυπτιακή Αρχή της πολυσύχναστης θαλάσσιας οδού να επισημαίνει ότι σήμερα το πρωί, θα είναι εφικτή η διέλευση 113 πλοίων, σχεδόν το 1/4 όσων είχαν εγκλωβιστεί.Το πρόβλημα του ναυτικού μποτιλιαρίσματος μπορεί να επιλυθεί εντός, δήλωσε ο επικεφαλής της αιγυπτιακής Αρχής για την Διώρυγα του Σουέζ,. Ο ίδιος τόνισε ότι η Αρχή υπέστη ζημίες λόγω του αποκλεισμού των έξι ημερών και οι έρευνες θα καθορίσουν ποιος είναι υπεύθυνος για την καταβολή των αποζημιώσεων, δήλωσε ο Ράμπια.Το πλοίο « Ever Given», μήκους 400 μέτρων, το οποίο ταξίδευε από την Κίνα προς το λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία,διαγώνια στη Διώρυγα του Σουέζ φράσσοντας την διέλευση 422 πλοίων για έξι ημέρες.Ο Ράμπια τόνισε ότι οι εργασίες στο κανάλι θα συνεχιστούν όλο το εικοσιτετράωρο για να μπει ένα τέλος στην κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκλήθηκε από το ναυτικό ατύχημα, το οποίο θα πρέπει να επιλυθεί εντός τεσσάρων 24ωρων. Πρόσθεσε επίσης ότι δόθηκε προτεραιότητα ηΣύμφωνα με την αιγυπτιακή εφημερίδα «Ahram», πάνω από πέντε πλοία μεταφέρουν πάνω από 60.000 βοοειδή.Ο πρόεδρος Ράμπια επαίνεσε τονυπουργό Γεωργίας, ο οποίος έστειλε κτηνιατρικές ομάδες για να εξετάσουν τα ζώα και να τους παρέχουν τροφή και και νερό. Όσον αφορά το «Ever Given», ο επικεφαλής της αιγυπτιακής Αρχής της Διώρυγας υπογράμμισε ότι η αποκόλληση τόσο μεγάλου πλοίου θα διαρκούσε τουλάχιστονεάν το συμβάν είχε συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία χωρίς ζημιά στο σκάφος, το οποίο αφότου αποκολλήθηκε κατευθύνθηκε σε μία τεχνητή λίμνη, τη, για τεχνικές εργασίες, υποστήριξε ο Αιγύπτιος αξιωματούχος. «Οι εργασίες βυθοκόρησης και ρυμούλκησης», είπε ο Ράμπι, «πραγματοποιήθηκαν από τον εξοπλισμό της αιγυπτιακής Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ περιελάμβανε δύο νέα ρυμουλκά τοπικής κατασκευής, καθώς και δύο ξένα ρυμουλκά». Αποκάλυψε επίσης ότι η ολλανδική εταιρεία διάσωσηςτης διώρυγας του Σουέζ αλλά πιθανόν από την γιαπωνέζικη πλοιοκτήτρια εταιρεία του «Ever Given», προσθέτοντας ότι η άφιξή της δεν άλλαξε τα σχέδια που είχαν θέσει οι αιγυπτιακές αρχές για την αντιμετώπιση της κρίσης.Σε ότι αφορά τα αίτια του ναυτικού ατυχήματος, ο Ράμπια τόνισε η αμμοθύελλα της περασμένης εβδομάδας δεν ήταν ο μόνος λόγος πίσω από τοστη Διώρυγα του Σουέζ, επισημαίνοντας ότι, «σε μεγάλα ατυχήματα, όπως συνέβη με το "Ever Given", μπορεί να μην υπάρχει μόνο μία αιτία». Εικάζεται ότι το πλήρωμα του πλοίου απώλεσε την ικανότητα οδήγησης λόγω τηςπου προκαλείται από μια ισχυρή αμμοθύελλα και 40 κόμβους ανέμου, είπε.«Έτσι, εάν το ατύχημα συνέβη ως ένα βαθμό εξαιτίας των ανέμων, πιστεύω ότι υπάρχουν παράγοντες που σχετίζονται με ανθρώπινα και τεχνικά λάθη. Το θέμα, ωστόσο, θα διευκρινιστεί μόνο από τις έρευνες» πρόσθεσε.Μιλώντας για τις, η αιγυπτιακή Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ υποστήριξε ότι μόνο οι έρευνες θα καθορίσουν ποιος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των αποζημιώσεων. «Αυτό που συνέβη δεν ήταν σφάλμα της αυγυπτιακής Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ. Αντιθέτως, το κανάλι έχει επηρεαστεί αρνητικά»είπε.Το πλοίο «Ever Given» έφραξε τη Διώρυγα του Σουέζ από τη περασμένη Τρίτη παγιδεύοντας αγαθά αξίας 9,4 δισ. δολαρίων την ημέρα. «Η απελευθέρωση του πλοίου έγινε μετά από έντονες προσπάθειες με την βοήθεια 10 ρυμουλκών όταν η πανσέληνος οδήγησε στην παλίρροια της άνοιξης» αυξάνοντας τη στάθμη του νερού στο κανάλι», είπε ο Αιγύπτιος σύμβουλος,Μέχρι να επιστρέψει η κανονικότητα στη Διώρυγα του Σουέζ, ο τομέας της ναυτιλίας θα κάθεται σε αναμένα κάρβουνα.Πρόκειται για την πιο πολυσύχναστη εμπορική διαδρομή, που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση και το πλήγμα είναι ισχυρό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που στηρίζονται στην σταθερή εισαγωγή πρώτων υλών από την Ασία.Το πλοίο, 200.000 τόνων, με μήκος 400 μέτρων και πλάτος 59 μέτρων, είναι έναστον κόσμο και έκανε το ντεμπούτο του στα θαλάσσια ύδατα μόλις πριν από τρία χρόνια, το 2018, με σημαία Παναμά. Ανήκει στην Shoei Kisen Kaisha, θυγατρική του ιαπωνικού κολοσσού Imabari Shipbuilding και έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα να μεταφέρει έως και 20.000 κοντέινερ. Τη λειτουργία του έχει αναλάβει η ταϊβανέζικη Evergreen Marine, η οποία «τρέχει» και άλλα τεράστια φορτηγά πλοία. Τεχνικά διοικείται από την γερμανική εταιρεία ναυτιλιακής διαχείρισης Bernhard Schulte Shipmanagement.Πριν από δύο χρόνια, στις, το πλοίο, που ταξιδεύει συνήθως με ταχύτητα 42,2 χλμ την ώρα, συγκρούστηκε με φέρι μποτ της «HADAG». μήκους 25 μέτρων κοντά στο λιμάνι του Αμβούργου. Η σύγκρουση έγινε εν μέσω καταιγίδας και προκάλεσε τεράστια ζημιά στο φέρι, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Εκείνη τη στιγμή πάνω στο φέρι ήταν τρία μέλη του πληρώματος, τα οποία δήλωσαν τρομοκρατημένα, και κανένας επιβάτης. Δύο λεπτά μετά τη σύγκρουση, εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.