Lockdown: Ελεύθερες οι διαδημοτικές μετακινήσεις από σήμερα – Έτοιμο να σηκώσει ρολά το λιανεμπόριο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εν μέσω επιβαρυμένης επιδημιολογικής εικόνας και ασφυκτικής πίεσης στα νοσοκομεία, τίθεται από σήμερα σε ισχύ το πρώτο μέρος των μέτρων του lockdown που «χαλαρώνουν». Επόμενο βήμα τη Δευτέρα, όποτε και σηκώνει ρολά το λιανεμπόριο, εκτός απόόπως εκτάκτως αποφάσισε την Παρασκευή το βράδυ η επιτροπή των επιδημιολόγων.Η αρχή γίνεται με τιςοι οποίες απελευθερώνονταιπροκειμένου πολίτες που μένουν σε δήμους που δεν βρίσκονται κοντά σε παραλιακά μέτωπα ή πάρκα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά. Συγκεκριμένα,θα επιτρέπεται η μετακίνηση με όχημα εκτός δήμου για προσωπική άσκηση σε υπαίθριο χώρο. Αυτό θα επιτρέπεται σε ομάδες έως τριών ανθρώπων, εκτός αν πρόκειται για οικογένεια. Υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας. Σημειώνεται επίσης πως η εν λόγω μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για έως 3 άτομα ή μία οικογένεια.Επίσης, από τη Δευτέραμε εξαίρεση τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Οι πολίτες για να ψωνίσουν θα πρέπει να στείλουν SMS με το ονοματεπώνυμό τους στο 13032 προκειμένου να μπορέσουν να μεταβούν οπουδήποτε απαιτείται εντός νομού. Το SMS θα έχει διάρκεια τριών ωρών και μπορεί να αποσταλεί μόνο μία φορά ημερησίως. Παράλληλα με το 13032 ισχύουν και το click away και το click in shop, κάτι που σημαίνει πως οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αποδεικτικό του ραντεβού τους, όπως για παράδειγμα SMS ή e-mail online παραγγελίας ή πληρωμής. Αντίστοιχα οι καταστηματάρχες θα πρέπει να υποδέχονται εντός, μόνο έναν πελάτη ανά 25 τ.μ. του καταστήματός τους με μέγιστο όριο 20 πελάτες κατά περίπτωση, ενώ οι αγορές, εάν δεν έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να γίνονται μόνο με κάρτα. Η παραλαβή του προϊόντος μπορεί να γίνει και εκτός του καταστήματος.Από το άνοιγμα των καταστημάτων εξαιρείται, σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης που ελήφθη έπειτα από έκτακτη σύσκεψη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων το βράδυ της Παρασκευής.Η εισήγηση των ειδικών για τις παραπάνω περιοχές βασίζεται στα επιδημιολογικά δεδομένα των τριών περιοχών. Σύμφωνα με αυτά, όπως ενημέρωσε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνωντα νέα κρούσματα στη Θεσσαλονίκητην εβδομάδα που μας πέρασε, ενώ υπολογίζεται ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα έχει περισσότερα από 2.000 ενεργά κρούσματα.Την ίδια ώρα, ο ΕΟΔΥ την Παρασκευήμε την Αττική να καταγράφει 1.383 και την Θεσσαλονίκη 350. Η Αχαΐα από την πλευρά της κατέγραψε 141 νέες μολύνσεις, ενώ οι 94 στην Κοζάνη δείχνουν πως η κατάσταση εκτροχιάζεται.Ενδεικτικό πάντως της κατάστασης και της ανησυχίας που υπάρχει πίσω από το άνοιγμα των δραστηριοτήτων είναι η τοποθέτηση όχι μόνο του ίδιου του πρωθυπουργού από βήματος Βουλής αλλά και του υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΙ το βράδυ της Παρασκευής τόνισε πως «αν δεν τηρηθούν τα μέτρα, τα καταστήματα θα ξανακλείσουν. Πρέπει να τηρηθούν το ραντεβού, το τρίωρο, το sms. Αν δεν τηρηθούν, θα έχουμε πρόβλημα».Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει πλέον μία πληθώρα επιλογών για τους πολίτες προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό.Για επίσκεψη σε ιατρό ή φαρμακείο στέλνοντας τον κωδικό 1 με SMS στο 13033.Για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο στέλνοντας τον κωδικό 4 με SMS στο 13033.Για άσκηση με ποδήλατο ή με τα πόδια από Δευτέρα έως Παρασκευή έως τις 21:00 στέλνοντας τον κωδικό 6 με SMS στο 13033.Για άσκηση/περίπατο οπουδήποτε εντός νομού, ασχέτως τρόπου μετακίνησης, μόνο τα Σαββατοκύριακα στέλνοντας τον κωδικό 6 με SMS στο 13033. (Προϋπόθεση να βρίσκονται μαζί έως 3 άτομα ή μία οικογένεια).Για επίσκεψη σε κομμωτήριο ή κέντρο αισθητικής οπουδήποτε εντός νομού για περιποίηση άκρων, στέλνοντας τον κωδικό 6 με SMS στο 13033.Για επίσκεψη σε κατάστημα λιανικής στέλνοντας με SMS με το ονοματεπώνυμο στο 13032.Τα συνοικιακά καταστήματατα μεγάλα καταστήματα-αλυσίδες, που δεν βρίσκονται όμως σε εμπορικό κέντροοι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών, ηλεκτρικών ειδών και άλλωντα πολυκαταστήματα που στο εσωτερικό τους δεν έχουν άλλα καταστήματα, δηλαδή δεν λειτουργούν σαν εμπορικά κέντραshops in shops (κατάστημα εντός καταστήματος)outletsεμπορικά κέντραεκπτωτικά χωριάΓια τα συγκεκριμένα καταστήματα θα γίνει επανεξέταση των επιδημιολογικών δεδομένων την επόμενη εβδομάδα και θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις.