Όταν ο Χίτλερ υπέγραψε το μυστικό διάταγμα για την Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα και τη ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση
Θεωρείται η μεγαλύτερη πολεμική σύγκρουση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Στις 18 Δεκεμβρίου 1940, ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε ένα άκρως απόρρητο διάταγμα που έμελλε να αλλάξει δραματικά την πορεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Με την υπογραφή του, δόθηκε επίσημα το πράσινο φως για την προετοιμασία της ναζιστικής εισβολής στη Σοβιετική Ένωση, μιας επιχείρησης που έμεινε στην Ιστορία με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα».
Η Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα (Unternehmen Barbarossa στα γερμανικά) αποτέλεσε τη μεγαλύτερη στρατιωτική εισβολή που είχε πραγματοποιηθεί έως τότε. Το όνομά της παραπέμπει στον αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Φρειδερίκο Α΄, γνωστό ως Μπαρμπαρόσα (Κοκκινογένης), ο οποίος τον 12ο αιώνα ηγήθηκε των Σταυροφοριών, συμβολίζοντας –για τη ναζιστική ηγεσία– την επέκταση και την κατάκτηση προς ανατολάς.
Η εισβολή ξεκίνησε τα ξημερώματα της 22ας Ιουνίου 1941, όταν εκατομμύρια Γερμανοί στρατιώτες, υποστηριζόμενοι από τεθωρακισμένα και αεροπορικές δυνάμεις, πέρασαν τα σοβιετικά σύνορα. Η επιχείρηση διήρκεσε έως τις 7 Ιανουαρίου 1942, όταν η γερμανική προέλαση ανακόπηκε από τον σκληρό ρωσικό χειμώνα και την αντίσταση του Κόκκινου Στρατού. Αποτέλεσε το πρελούδιο των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ανατολικό Μέτωπο, το οποίο θα εξελισσόταν στο πιο αιματηρό πεδίο του πολέμου.
Το ανθρώπινο κόστος της Επιχείρησης Μπαρμπαρόσα ήταν τεράστιο. Οι γερμανικές απώλειες ανήλθαν σε περίπου 174.000 νεκρούς, 36.000 αγνοουμένους και 604.000 τραυματίες, ενώ ο αριθμός των Σοβιετικών στρατιωτών και αμάχων που σκοτώθηκαν παραμένει ανυπολόγιστος. Παρά τις αρχικές επιτυχίες, οι στρατηγικοί στόχοι του Χίτλερ δεν επιτεύχθηκαν: η κατάληψη της Μόσχας και η ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος απέτυχαν.
Οι γερμανικές δυνάμεις συνέχισαν, ωστόσο, να κατέχουν εκτεταμένα εδάφη της Σοβιετικής Ένωσης, με τις συγκρούσεις στο Ανατολικό Μέτωπο να διαρκούν έως την άνοιξη του 1945. Τον Απρίλιο εκείνου του έτους, ο Κόκκινος Στρατός υπό τον στρατάρχη Γκεόργκι Ζούκοφ θα εισέλθει στο Βερολίνο, σηματοδοτώντας την τελική κατάρρευση της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη.
