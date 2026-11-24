Σπανούλης για Καλάθη: «Μίλησα μαζί του, στεναχωρήθηκε και ήθελε να είναι εδώ»
Σπανούλης για Καλάθη: «Μίλησα μαζί του, στεναχωρήθηκε και ήθελε να είναι εδώ»
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε ενόψει των μαχών της Εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου και αναφέρθηκε στον Νικ Καλάθη
H Εθνική μπάσκετ έχει μπροστά της δύο πολύ σημαντικά ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου με Γεωργία (T – Center, 26/11, 20.00) και Ισπανία (Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλ, 29/11, 19.00), στα οποία δεν θα έχει λόγω προβλημάτων τραυματισμού τους Νικ Καλάθη και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στη Media Day της Εθνικής και μεταξύ άλλων στάθηκε και στον Νικ Καλάθη.
«Να μη σκεφτόμαστε το παιχνίδι με την Ισπανία. Το ματς με τη Γεωργία είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσεις. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα τραυματισμών και κάποια άλλα που δεν περιμέναμε έρχονται στην πορεία. Αυτή είναι η συνθήκη, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Προπόνηση δεν μπορούμε να κάνουμε, λείπουν τα παιδιά από την Ευρωλίγκα. Πρέπει να εστιάσουμε στα παιδιά που έχουμε. Να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, να γεμίσει ο κόσμος το γήπεδο, να δώσουμε την ψυχή μας», είπε αρχικά.
Για τον Καλάθη: «Ο Νικ είδαμε πόσο σημαντικός είναι και πώς έπαιξε στο τελευταίο παράθυρο του Αυγούστου και φέτος παίζει πολύ καλά. Δυστυχώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, μίλησα μαζί του, στεναχωρήθηκε, ήθελε να είναι εδώ. Θα είναι μία τεράστια απώλεια. Όλοι ξέρουν την ποιότητα του Νικ και τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Στον αθλητισμό όλα μπορούν να γίνουν και να κερδίσεις και να χάσεις. Είναι παράξενη η διαδικασία των παραθύρων. Αυτή είναι η κατάσταση, εμείς θα δώσουμε την ψυχή μας και στο τέλος της ημέρας να ξέρουμε ότι έχουμε δώσει τα πάντα για να τα καταφέρουμε».
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στη Media Day της Εθνικής και μεταξύ άλλων στάθηκε και στον Νικ Καλάθη.
Με 11 παίκτες παρόντες άρχισε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τους δύο αγώνες των προκριματικών του FIBA World Cup 2027. #FIBAWC #StepItUp #StepItUpHellas #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 https://t.co/sRqOBYY7oL— HellenicBF (@HellenicBF) November 23, 2026
«Να μη σκεφτόμαστε το παιχνίδι με την Ισπανία. Το ματς με τη Γεωργία είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσεις. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα τραυματισμών και κάποια άλλα που δεν περιμέναμε έρχονται στην πορεία. Αυτή είναι η συνθήκη, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Προπόνηση δεν μπορούμε να κάνουμε, λείπουν τα παιδιά από την Ευρωλίγκα. Πρέπει να εστιάσουμε στα παιδιά που έχουμε. Να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, να γεμίσει ο κόσμος το γήπεδο, να δώσουμε την ψυχή μας», είπε αρχικά.
🤕 Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη πριν από τις πολύ σημαντικές αναμετρήσεις της Εθνικής ομάδας με τη Γεωργία και την Ισπανία: «Πρέπει να κερδίζουμε, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα τραυματισμών, δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση». https://t.co/BDfWxKSOyI— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 24, 2026
Για τον Καλάθη: «Ο Νικ είδαμε πόσο σημαντικός είναι και πώς έπαιξε στο τελευταίο παράθυρο του Αυγούστου και φέτος παίζει πολύ καλά. Δυστυχώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, μίλησα μαζί του, στεναχωρήθηκε, ήθελε να είναι εδώ. Θα είναι μία τεράστια απώλεια. Όλοι ξέρουν την ποιότητα του Νικ και τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Στον αθλητισμό όλα μπορούν να γίνουν και να κερδίσεις και να χάσεις. Είναι παράξενη η διαδικασία των παραθύρων. Αυτή είναι η κατάσταση, εμείς θα δώσουμε την ψυχή μας και στο τέλος της ημέρας να ξέρουμε ότι έχουμε δώσει τα πάντα για να τα καταφέρουμε».
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