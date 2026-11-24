Με 11 παίκτες παρόντες άρχισε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τους δύο αγώνες των προκριματικών του FIBA World Cup 2027. #FIBAWC #StepItUp #StepItUpHellas #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 https://t.co/sRqOBYY7oL

🤕 Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη πριν από τις πολύ σημαντικές αναμετρήσεις της Εθνικής ομάδας με τη Γεωργία και την Ισπανία: «Πρέπει να κερδίζουμε, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα τραυματισμών, δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση». https://t.co/BDfWxKSOyI