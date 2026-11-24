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Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την Σελέν Ερντέμ
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την Σελέν Ερντέμ
Μετά από 20 μήνες το τριφύλλι και η Τουρκάλα προπονήτρια θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους
Παρελθόν από την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού αποτελεί η Σελέν Ερντέμ, με τους πράσινους να ανακοινώνουν σήμερα πως προχώρησαν σε λύση της συνεργασίας τους με την Τουρκάλα προπονήτρια.
Η ίδια ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο του 2025 και βρέθηκε με το «τριφύλλι» στους τελικούς της Α1 Γυναικών, αλλά και στα προημιτελικά του EuroCup πέρυσι.
Η ανακοίνωση της ομάδας
«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με την προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών Σελέν Ερντέμ.
Η Τουρκάλα προπονήτρια ανέλαβε το τριφύλλι τον Μάρτιο του 2025. Η Σελέν Ερντέμ οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος και τα προημιτελικά του EuroCup την περασμένη σεζόν.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί την προπονήτρια για την προσφορά της μέχρι και σήμερα και της εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα της.»
Η ίδια ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο του 2025 και βρέθηκε με το «τριφύλλι» στους τελικούς της Α1 Γυναικών, αλλά και στα προημιτελικά του EuroCup πέρυσι.
Η ανακοίνωση της ομάδας
«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με την προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών Σελέν Ερντέμ.
Η Τουρκάλα προπονήτρια ανέλαβε το τριφύλλι τον Μάρτιο του 2025. Η Σελέν Ερντέμ οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος και τα προημιτελικά του EuroCup την περασμένη σεζόν.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί την προπονήτρια για την προσφορά της μέχρι και σήμερα και της εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα της.»
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