Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναλύει τις δυσκολίες της επικείμενης αποστολής, να αναφέρεται στην κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ και να δίνει το στίγμα για την μεταγραφική ενίσχυση