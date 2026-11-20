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Ρεάλ Μαδρίτης: Συμφωνία με Βαλβέρδε και Κουρτουά για νέα συμβόλαια
Ρεάλ Μαδρίτης: Συμφωνία με Βαλβέρδε και Κουρτουά για νέα συμβόλαια
Η Ρεάλ Μαδρίτης τα έχει βρει με Βαλβέρδε και Κουρτουά για να υπογράψουν νέα συμβόλαια
Περίοδος ανανεώσεων συμβολαίων για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «μερένχες» ήρθαν σε συμφωνία με τον Φέντε Βαλβέρδε προκειμένου να επεκτείνουν τη συνεργασία τους έως το 2031.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της AS η Ρεάλ δεν έχει σκοπό να χάσει τον Ουρουγουανό που που τον είχε αποκτήσει όταν ήταν 18 ετών από την Πενιαρόλ. Το νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει θα τον κρατήσει στη Μαδρίτη έως τα 33 του χρόνια και θα τον κάνει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του κλαμπ.
Στα 28 του χρόνια έχει κατακτήσει ήδη 14 τίτλους και έχει 387 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρεάλ, ενώ μετράει 44 γκολ και 46 ασίστ.
Πέρα από τον Βαλβέρδε η Ρεάλ φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία και με τον Τιμπό Κουρτουά για νέο συμβόλαιο τουλάχιστον σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φραμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Βέλγος γκολκίπερ έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα της Μαδρίτης για νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, αφού αυτό που έχει τώρα ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της AS η Ρεάλ δεν έχει σκοπό να χάσει τον Ουρουγουανό που που τον είχε αποκτήσει όταν ήταν 18 ετών από την Πενιαρόλ. Το νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει θα τον κρατήσει στη Μαδρίτη έως τα 33 του χρόνια και θα τον κάνει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του κλαμπ.
Στα 28 του χρόνια έχει κατακτήσει ήδη 14 τίτλους και έχει 387 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρεάλ, ενώ μετράει 44 γκολ και 46 ασίστ.
Πέρα από τον Βαλβέρδε η Ρεάλ φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία και με τον Τιμπό Κουρτουά για νέο συμβόλαιο τουλάχιστον σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φραμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Βέλγος γκολκίπερ έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα της Μαδρίτης για νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, αφού αυτό που έχει τώρα ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.
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