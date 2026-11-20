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Κορυφαίος παίκτης στην Κύπρο για τον Οκτώβριο ο Μπακασέτας
Κορυφαίος παίκτης στην Κύπρο για τον Οκτώβριο ο Μπακασέτας
Ο Τάσος Μπακασέτας συγκέντρωσε το 30% των ψήφων του κόσμου στην Κύπρο και ψηφίστηκε ως ο καλύτερος παίκτης για τον μήνα Οκτώβριο
Η καριέρα του Τάσου Μπακασέτα εξελίσσεται πολύ καλά στην Κύπρο όπου αγωνίζεται με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διεθνής μέσος ψηφίστηκε ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για τον Οκτώβριο σύμφωνα με τις ψήφους των φιλάθλων.
Ο άσος του ΑΠΟΕΛ συγκέντρωσε το 30% των ψήφων αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Μπράντον Τόμας, πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ και νυν του Απόλλωνα, με 25%.
Στη τρίτη θέση βρίσκεται ο Σάμουελ Γκράνσιρ της Νέας Σαλαμίνας με 23% και ο Ροντι Εφαγκέ του Άρη είναι τέταρτος με 22%.
Να σημειώσουμε ότι ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας τη φετινή σεζόν έχει σημειώσει 5 γκολ κια έχει μία ασίστ σε οχτώ εμφανίσεις που έχει κάνει με τον ΑΠΟΕΛ.
Ο άσος του ΑΠΟΕΛ συγκέντρωσε το 30% των ψήφων αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Μπράντον Τόμας, πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ και νυν του Απόλλωνα, με 25%.
Στη τρίτη θέση βρίσκεται ο Σάμουελ Γκράνσιρ της Νέας Σαλαμίνας με 23% και ο Ροντι Εφαγκέ του Άρη είναι τέταρτος με 22%.
Να σημειώσουμε ότι ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας τη φετινή σεζόν έχει σημειώσει 5 γκολ κια έχει μία ασίστ σε οχτώ εμφανίσεις που έχει κάνει με τον ΑΠΟΕΛ.
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