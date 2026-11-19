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Άρης: Γιγαντοοθόνη στο Αλεξάνδρειο για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Άρης: Γιγαντοοθόνη στο Αλεξάνδρειο για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Σάββατο (17:30) τον Άρη στο Παλατάκι αλλά οι οπαδοί των φιλοξενούμενων θα φτιάξουν... εξέδρας έξω από το Παλέ
Ιδιαίτερο τρόπο να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι του Άρη το μεθαυριανό ντέρμπι της ομάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League, στο PAOK Sports Arena, αποφάσισαν να προσφέρουν οι ιθύνοντες των «κιτρινόμαυρων».
Θα τοποθετηθεί, ειδικότερα, γιγαντοοθόνη, στον περιβάλλοντα χώρο του Αλεξανδρείου Μελάθρου, από την οποία θα προβληθεί ζωντανά το παιχνίδι -που είναι ορισμένο να αρχίσει τις 17:30-, με τους Θεσσαλονικείς να δίνουν, με αυτόν τον τρόπο, τη δυνατότητα στους υποστηρικτές τους να δουν μαζικά την αναμέτρηση και να στείλουν, από απόσταση, τη θετική... αύρα τους στον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του να κατακτήσουν τη νίκη κόντρα στον «Δικέφαλο».
Η μάχη ανάμεσα στον Αρη και τον ΠΑΟΚ κινητοποιεί σε κάθε περίπτωση, λόγω της ιστορίας που συνδέει τις δύο ομάδες από το παρελθόν, στην προκειμένη, ωστόσο, συγκεντρώνει ακόμη περισσότερο τα βλέμματα πάνω της, καθώς αφορά στον πρώτο και τον δεύτερο στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.
Ο «Δικέφαλος», υπενθυμίζεται, τη δεδομένη στιγμή, είναι αήττητος στην GBL με ρεκόρ 7-0 και ο Άρης βρίσκεται στο 6-1, με μοναδική ήττα το εκτός έδρας ‘στραβοπάτημα’, την 1η αγωνιστική, απέναντι στην Καρδίτσα.
Θα τοποθετηθεί, ειδικότερα, γιγαντοοθόνη, στον περιβάλλοντα χώρο του Αλεξανδρείου Μελάθρου, από την οποία θα προβληθεί ζωντανά το παιχνίδι -που είναι ορισμένο να αρχίσει τις 17:30-, με τους Θεσσαλονικείς να δίνουν, με αυτόν τον τρόπο, τη δυνατότητα στους υποστηρικτές τους να δουν μαζικά την αναμέτρηση και να στείλουν, από απόσταση, τη θετική... αύρα τους στον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του να κατακτήσουν τη νίκη κόντρα στον «Δικέφαλο».
Η μάχη ανάμεσα στον Αρη και τον ΠΑΟΚ κινητοποιεί σε κάθε περίπτωση, λόγω της ιστορίας που συνδέει τις δύο ομάδες από το παρελθόν, στην προκειμένη, ωστόσο, συγκεντρώνει ακόμη περισσότερο τα βλέμματα πάνω της, καθώς αφορά στον πρώτο και τον δεύτερο στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.
Ο «Δικέφαλος», υπενθυμίζεται, τη δεδομένη στιγμή, είναι αήττητος στην GBL με ρεκόρ 7-0 και ο Άρης βρίσκεται στο 6-1, με μοναδική ήττα το εκτός έδρας ‘στραβοπάτημα’, την 1η αγωνιστική, απέναντι στην Καρδίτσα.
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