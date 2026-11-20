Ξέσπασμα Νεϊμάρ προς τους οπαδούς της Κοριτίμπα: Πρέπει να σέβεστε, θα υποβιβαστείτε στη δεύτερη κατηγορία

Ο Νέιμαρ δεν άφησε αναπάντητα όσα άκουγε από τους οπαδούς της Κοριτίμπα στο εκτός έδρας ματς της Σάντος και μετά το τέλος της αναμέτρησης τα έβαλε μαζί τους