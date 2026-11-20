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Ξέσπασμα Νεϊμάρ προς τους οπαδούς της Κοριτίμπα: Πρέπει να σέβεστε, θα υποβιβαστείτε στη δεύτερη κατηγορία
Ξέσπασμα Νεϊμάρ προς τους οπαδούς της Κοριτίμπα: Πρέπει να σέβεστε, θα υποβιβαστείτε στη δεύτερη κατηγορία
Ο Νέιμαρ δεν άφησε αναπάντητα όσα άκουγε από τους οπαδούς της Κοριτίμπα στο εκτός έδρας ματς της Σάντος και μετά το τέλος της αναμέτρησης τα έβαλε μαζί τους
Με γκολ στο 94ο λεπτό η Σάντος πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Κοριτίμπα επικρατώντας με σκορ 1-0. Οι οπαδοί των γηπεδούχων, ωστόσο είχαν βάλει στο… στόχαστρο τους τον Νεϊμάρ, ο οποίος άκουσε πολλά από την κερκίδα.
Ο ίδιος δεν άφησε αναπάντητα όσα του έλεγαν οι φίλοι της Κοριτίμπα και αντέδρασε με ύβρεις σε όσα του έλεγε η κερκίδα. Η κάμερα έπιασε το ξέσπασμα του Βραζιλιάνου επιθετικού, ο οποίος φώναζε προς τον κόσμο και έδειχνε το σήμα της Σάντος.
«Σταματήστε να λέτε βλακείες! Να πάτε στο διάολο, ηλίθιοι! Στο διάολο! Θα υποβιβαστείτε στη δεύτερη κατηγορία. Πρέπει να με σέβεστε. Σεβαστείτε με, καθάρματα!», έλεγε ο Νεϊμάρ στους οπαδούς της Κοριτίμπα.
Ο ίδιος δεν άφησε αναπάντητα όσα του έλεγαν οι φίλοι της Κοριτίμπα και αντέδρασε με ύβρεις σε όσα του έλεγε η κερκίδα. Η κάμερα έπιασε το ξέσπασμα του Βραζιλιάνου επιθετικού, ο οποίος φώναζε προς τον κόσμο και έδειχνε το σήμα της Σάντος.
🚨🚨| Neymar was ANGRY after Santos' 1-0 win last night: "You're going down to 2nd division, you idiot, You have to respect me, respect me you F*cking small team" https://t.co/n59K7GxsVH— Kalshi FC (@KalshiFC) November 19, 2026
«Σταματήστε να λέτε βλακείες! Να πάτε στο διάολο, ηλίθιοι! Στο διάολο! Θα υποβιβαστείτε στη δεύτερη κατηγορία. Πρέπει να με σέβεστε. Σεβαστείτε με, καθάρματα!», έλεγε ο Νεϊμάρ στους οπαδούς της Κοριτίμπα.
Neymar Jr em noite de... Neymar Jr! 🌟 https://t.co/9E3iuUXq43— Santos FC (@SantosFC) November 19, 2026
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