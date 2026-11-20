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ΑΕΚ: Τιμωρία δύο αγωνιστικών από την UEFA στον Κοϊτά, τα ματς που χάνει
ΑΕΚ: Τιμωρία δύο αγωνιστικών από την UEFA στον Κοϊτά, τα ματς που χάνει
Η UEFA τιμώρησε με δύο αγωνιστικές τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά για την αποβολή του μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Έγινε γνωστή η τιμωρία που επιβλήθηκε στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά για την αποβολή του μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο άσος των «κιτρινόμαυρων» είχε βρίσει τον Ιταλό διαιτητή, Μαουρίτσιο Μαριάνι, ο οποίος του έδειξε την κόκκινη κάρτα.
Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA τιμώρησε τον Κοϊτά με δύο αγωνιστικές για την αποβολή του με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν δεδομένο ότι δεν θα έπαιζε στο ματς με την Κόμο και απλά αναμενόταν η οριστική τιμωρία που θα του επέβαλλε η UEFA.
Πλέον ο Κοϊτά χάνει οριστικά τον αγώνα της ερχόμενης Τρίτης με την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ενώ θα απουσιάσει και από την αναμέτρηση με τη Γαλατασαράι (8/12) για την 6η αγωνιστική που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα έφεσης από την πλευρά της ΑΕΚ που της αφήνει την ελπίδα ότι σε περίπτωση δικαίωσης ο παίκτης θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Γαλατασαράι.
Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA τιμώρησε τον Κοϊτά με δύο αγωνιστικές για την αποβολή του με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν δεδομένο ότι δεν θα έπαιζε στο ματς με την Κόμο και απλά αναμενόταν η οριστική τιμωρία που θα του επέβαλλε η UEFA.
Πλέον ο Κοϊτά χάνει οριστικά τον αγώνα της ερχόμενης Τρίτης με την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ενώ θα απουσιάσει και από την αναμέτρηση με τη Γαλατασαράι (8/12) για την 6η αγωνιστική που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα έφεσης από την πλευρά της ΑΕΚ που της αφήνει την ελπίδα ότι σε περίπτωση δικαίωσης ο παίκτης θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Γαλατασαράι.
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