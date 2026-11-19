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Τον είχε, τον πούλησε και τώρα πρέπει να... ξηλωθεί: Η Κόμο ζητά 80 εκατ. ευρώ για να τον... επιστρέψει στην Ρεάλ Μαδρίτης
Τον είχε, τον πούλησε και τώρα πρέπει να... ξηλωθεί: Η Κόμο ζητά 80 εκατ. ευρώ για να τον... επιστρέψει στην Ρεάλ Μαδρίτης
Η συζήτηση «ανάβει» για τον 22χρονο Αργεντίνο μέσο και στο προσκήνιο επιστρέφει η πρώην ομάδα του
Ο Νίκο Παζ είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ποδοσφαιριστές σε Ευρώπη και Αργεντινή.
Οι λόγοι πολλοί. Στην πατρίδα του σιγά σιγά αρχίζουν να ψελλίζουν πως πρόκειται για τον διάδοχο του Λιονέλ Μέσι στην εθνική ομάδα. Βαρύ και ασήκωτο αλλά μετά την αποχώρηση του Μέσι από την «αλμπιτσελέστε», θα πρέπει να βρεθεί ο επόμενος που το γκρουπ του Σκαλόνι θα πρέπει να στηριχτεί πάνω του.
Στην Ευρώπη, η Κόμο, που ανήκει ο Παζ κάνει εξαιρετικά πράγματα σε πρωτάθλημα και Champions League. Μάλιστα, είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ. Θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Ελλάδας στην Ιταλία την Τρίτη (24/11, 22:00).
Ο 22χρονος επιτελικός μέσος εμπλέκεται και σε μεταγραφικά σενάρια. Προϊόν των ακαδημιών της Τενερίφης, εντάχθηκε νωρίς στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θεωρήθηκε το επόμενο μεγάλο ταλέντο αλλά πρόλαβε να παίξει μόλις 8 παιχνίδια με την πρώτη ομάδα της «Βασίλισσας». Δεν έπιασε και τελικά από το καλοκαίρι του 2024 ανήκει στην Κόμο.
Αυτή μπορεί να γίνει πραγματικότητα από τον Ιούλιο του 2027 και είναι της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσα χρήματα θα πρέπει να βγάλει από τα ταμεία της η Ρεάλ για να τον αποκτήσει από την Κόμο.
Οι λόγοι πολλοί. Στην πατρίδα του σιγά σιγά αρχίζουν να ψελλίζουν πως πρόκειται για τον διάδοχο του Λιονέλ Μέσι στην εθνική ομάδα. Βαρύ και ασήκωτο αλλά μετά την αποχώρηση του Μέσι από την «αλμπιτσελέστε», θα πρέπει να βρεθεί ο επόμενος που το γκρουπ του Σκαλόνι θα πρέπει να στηριχτεί πάνω του.
Στην Ευρώπη, η Κόμο, που ανήκει ο Παζ κάνει εξαιρετικά πράγματα σε πρωτάθλημα και Champions League. Μάλιστα, είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ. Θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Ελλάδας στην Ιταλία την Τρίτη (24/11, 22:00).
Ο 22χρονος επιτελικός μέσος εμπλέκεται και σε μεταγραφικά σενάρια. Προϊόν των ακαδημιών της Τενερίφης, εντάχθηκε νωρίς στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θεωρήθηκε το επόμενο μεγάλο ταλέντο αλλά πρόλαβε να παίξει μόλις 8 παιχνίδια με την πρώτη ομάδα της «Βασίλισσας». Δεν έπιασε και τελικά από το καλοκαίρι του 2024 ανήκει στην Κόμο.
Όχι με το αζημίωτο, κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ έχουν δώσει οι Ιταλοί για να τον κάνουν δικό τους. Αυτό που συζητιέται, πλέον, αρκετά είναι τι πρέπει και τι μπορεί να κάνει η Ρεάλ για να τον φέρει πίσω στη Μαδρίτη. Στη συμφωνία των δύο ομάδων, υπάρχει ρήτρα επαναγοράς.
🇦🇷💰 80 MILLONES DE EUROS PARA QUE NICO PAZ VUELVA AL REAL MADRID ⚽🔥 Tras su doblete con la Selección Argentina ante Costa Rica y su gran presente en el Como, el mediapunta de 22 años sigue dando que hablar en Europa 🇪🇸👀 El Merengue cuenta con una cláusula especial para repescar al argentino, pero deberá desembolsar 80 millones de euros si quiere concretar su regreso. La opción de recompra podrá ejecutarse a partir de julio de 2027— Diario Olé (@DiarioOle) November 19, 2026
Αυτή μπορεί να γίνει πραγματικότητα από τον Ιούλιο του 2027 και είναι της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσα χρήματα θα πρέπει να βγάλει από τα ταμεία της η Ρεάλ για να τον αποκτήσει από την Κόμο.
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