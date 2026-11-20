Στο στρατοδικείο η υπόθεση θανάτου του αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη που ενημερώθηκε με έναν χρόνο καθυστέρηση ότι είχε καρκίνο
Στο στρατοδικείο η υπόθεση θανάτου του αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη που ενημερώθηκε με έναν χρόνο καθυστέρηση ότι είχε καρκίνο
Στο εδώλιο κάθεται ένας χειρουργός – γιατρός του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ενώ σήμερα στο Στρατοδικείο αναμένεται να εξετάσει το αν θα αναβαθμιστεί η κατηγορία εις βάρος του θεράποντος γιατρού
Ενώπιον του Τριμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του τον περασμένο Μάρτιο. Ο 55χρονος είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός ολόκληρου χρόνου από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη ότι έπασχε από καρκίνο.
Στο εδώλιο κάθεται ένας χειρουργός – γιατρός του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ενώ σήμερα στο Στρατοδικείο αναμένεται να εξετάσει το αν θα αναβαθμιστεί η κατηγορία εις βάρος του θεράποντος γιατρού, από σωματική βλάβη εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του 424 ΣΝΘ όπου έγινε η επέμβαση σκωληκοειδίτιδας, ανέφερε ότι ο 55χρονος μετά την επέμβαση αφαίρεσης της σκωληκοειδούς απόφυσης αποχώρησε από το νοσοκομείο την επόμενη ημέρα χωρίς να υπάρχει κάτι περίεργο ούτε κάποιο πρόβλημα.
«Για χρόνια υπήρχε πρόβλημα με καθυστερήσεις στις βιοψίες από το εργαστήριο, το οποίο διογκώνονταν. Έναν χρόνο μετά είχα τον δυσάρεστο ρόλο να ενημερώσω τον 55χρονο για τα αποτελέσματα. Ήρθε με την αδελφή του και φυσικά ήταν σοκαρισμένοι, νευριασμένοι και με ρωτούσαν γιατί άργησε έναν ολόκληρο χρόνο», ανέφερε.
«Ο καρκίνος έχει προχωρήσει και έχει δώσει μεταστάσεις σε άλλα όργανα. Δυστυχώς, δε μπορούμε πάντοτε να αντιστρέψουμε μια κατάσταση. Ο γιατρός που τον χειρούργησε δεν είδε τίποτα ύποπτο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είχαμε μια τυπική οξεία σκωληκοειδίτιδα. Δώδεκα μήνες για λήψη αποτελέσματος είναι απαράδεκτο», είπε χαρακτηριστικά.
Η υπόθεση που παρουσίασε το protothema.gr ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ο 55χρονος ένιωσε έναν ισχυρό πόνο στο κάτω δεξιό μέρος της κοιλιάς του και εισήχθη σε στρατιωτικό νοσοκομείο της βορείου Ελλάδος, προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης της σκωληκοειδούς απόφυσης. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε ομαλά και ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι του. Έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2023, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον διευθυντή της Χειρουργικής του στρατιωτικού νοσοκομείου, ο οποίος του ζήτησε συνάντηση για να τον ενημερώσει για κάτι σοβαρό.
Στη συνάντηση, ο γιατρός ενημέρωσε τον άνδρα ότι στη βιοψία που είχε ληφθεί από την επέμβαση της σκωληκοειδίτιδας είχε διαγνωστεί αδενοκαρκίνωμα, δηλαδή κακοήθεια. Στην ερώτηση της αδελφής του για την καθυστέρηση, ο γιατρός απάντησε ότι τα αποτελέσματα συνήθως αργούν και στην περίπτωσή του καθυστέρησαν λίγο περισσότερο επειδή το περιστατικό δεν θεωρούνταν επικίνδυνο.
Ο 55χρονος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση στην οποία περιέγραφε αναλυτικά όσα συνέβησαν και την καθυστέρηση ενημέρωσης που αλλοίωσε τη ζωή του. Επιπλέον, η κατάσταση της υγείας του τον καθιστούσε ανίκανο να φροντίζει τη σύζυγό του, η οποία πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.
«Πέθανε επειδή δεν δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος να πολεμήσει τον καρκίνο. Αν είχε πάρει τη βιοψία, θα είχε σωθεί», πρόσθεσε.
Στην εξέλιξη της δίκης και μετά από τις μαρτυρικές καταθέσεις θα αποφασιστεί αν η υπόθεση παραπεμφθεί σε άλλο δικαστήριο.
Στο εδώλιο κάθεται ένας χειρουργός – γιατρός του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ενώ σήμερα στο Στρατοδικείο αναμένεται να εξετάσει το αν θα αναβαθμιστεί η κατηγορία εις βάρος του θεράποντος γιατρού, από σωματική βλάβη εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του 424 ΣΝΘ όπου έγινε η επέμβαση σκωληκοειδίτιδας, ανέφερε ότι ο 55χρονος μετά την επέμβαση αφαίρεσης της σκωληκοειδούς απόφυσης αποχώρησε από το νοσοκομείο την επόμενη ημέρα χωρίς να υπάρχει κάτι περίεργο ούτε κάποιο πρόβλημα.
«Για χρόνια υπήρχε πρόβλημα με καθυστερήσεις στις βιοψίες από το εργαστήριο, το οποίο διογκώνονταν. Έναν χρόνο μετά είχα τον δυσάρεστο ρόλο να ενημερώσω τον 55χρονο για τα αποτελέσματα. Ήρθε με την αδελφή του και φυσικά ήταν σοκαρισμένοι, νευριασμένοι και με ρωτούσαν γιατί άργησε έναν ολόκληρο χρόνο», ανέφερε.
«Ο καρκίνος έχει προχωρήσει και έχει δώσει μεταστάσεις σε άλλα όργανα. Δυστυχώς, δε μπορούμε πάντοτε να αντιστρέψουμε μια κατάσταση. Ο γιατρός που τον χειρούργησε δεν είδε τίποτα ύποπτο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είχαμε μια τυπική οξεία σκωληκοειδίτιδα. Δώδεκα μήνες για λήψη αποτελέσματος είναι απαράδεκτο», είπε χαρακτηριστικά.
Η υπόθεση που παρουσίασε το protothema.gr ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ο 55χρονος ένιωσε έναν ισχυρό πόνο στο κάτω δεξιό μέρος της κοιλιάς του και εισήχθη σε στρατιωτικό νοσοκομείο της βορείου Ελλάδος, προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης της σκωληκοειδούς απόφυσης. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε ομαλά και ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι του. Έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2023, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον διευθυντή της Χειρουργικής του στρατιωτικού νοσοκομείου, ο οποίος του ζήτησε συνάντηση για να τον ενημερώσει για κάτι σοβαρό.
Στη συνάντηση, ο γιατρός ενημέρωσε τον άνδρα ότι στη βιοψία που είχε ληφθεί από την επέμβαση της σκωληκοειδίτιδας είχε διαγνωστεί αδενοκαρκίνωμα, δηλαδή κακοήθεια. Στην ερώτηση της αδελφής του για την καθυστέρηση, ο γιατρός απάντησε ότι τα αποτελέσματα συνήθως αργούν και στην περίπτωσή του καθυστέρησαν λίγο περισσότερο επειδή το περιστατικό δεν θεωρούνταν επικίνδυνο.
Ο 55χρονος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση στην οποία περιέγραφε αναλυτικά όσα συνέβησαν και την καθυστέρηση ενημέρωσης που αλλοίωσε τη ζωή του. Επιπλέον, η κατάσταση της υγείας του τον καθιστούσε ανίκανο να φροντίζει τη σύζυγό του, η οποία πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.
«Αν είχε πάρει τη βιοψία θα είχε σωθεί»«Ο πατέρας μου πέθανε αργά, βασανιστικά και εγκληματικά», κατέθεσε σήμερα ο γιος του 55χρονου, εξεταζόμενος από το δικαστήριο, τονίζοντας ότι ο ογκολόγος τους ενημέρωσε ότι αν δεν υπήρχε η καθυστέρηση, η περίπτωσή του θα ήταν ιάσιμη.
«Πέθανε επειδή δεν δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος να πολεμήσει τον καρκίνο. Αν είχε πάρει τη βιοψία, θα είχε σωθεί», πρόσθεσε.
Στην εξέλιξη της δίκης και μετά από τις μαρτυρικές καταθέσεις θα αποφασιστεί αν η υπόθεση παραπεμφθεί σε άλλο δικαστήριο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα