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Συναγερμός στο Κόμο για το ματς με την ΑΕΚ
Συναγερμός στο Κόμο για το ματς με την ΑΕΚ
Υψηλού κινδύνου έχουν χαρακτηρίσει οι ιταλικές Αρχές το παιχνίδι Κόμο-ΑΕΚ για το Champions League και θα λάβουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας
Την Κόμο εκτός έδρας αντιμετωπίζει την ερχόμενη Τρίτη η ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μπροστά τους ένα πολύ δύσκολο έργο απέναντι σε μία πολύ φορμαρισμένη ομάδα που έχει δείξει τα δόντια της το τελευταίο διάστημα και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Η αναμέτρηση της Κόμο με την ΑΕΚ, ωστόσο έχει σημάνει συναγερμό στην ιταλική αστυνομία. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα αν και η Κόμο αντιμετωπίζει το Σάββατο την Κάλιαρι οι Αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην αναμέτρηση με τους «κιτρινόμαυρους».
Συγκεκριμένα η Αστυνομία έχει βάλει σε επίπεδο επικινδυνότητας 4 το ματς της Κόμο με την ΑΕΚ και τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη από τις αρχές της εβδομάδας θα είναι πολύ αυστηρά. Η κερκίδα που έχει προβλεφθεί για τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας είναι χωρητικότητας 700 ατόμων, όμως, στην Ιταλία αναφέρουν ότι ενδέχεται να είναι περισσότεροι οι Έλληνες που θα ταξιδέψουν για το συγκεκριμένο ματς.
Ο φόβος των Ιταλών για το παιχνίδι της Κόμο με την ΑΕΚ έχει να κάνει με τις φιλικές σχέσεις που διατηρούν οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων» με αυτούς της Λιβόρνο. Οι οπαδοί της Κόμο από την άλλη έχουν μεγάλη αντιπαλότητα με αυτούς της Λιβόρνο με αποτέλεσμα ο βαθμός επικινδυνότητας να είναι μεγάλος.
Το χειρότερο για τους Ιταλούς είναι ότι θεωρούν πως αρκετοί Έλληνες θα ταξιδέψουν στον ιταλικό βορρά χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο. Γι’ αυτό ήδη και οι Αρχές ασχολούνται με την αναμέτρηση της ερχόμενης Τρίτης.
Η αναμέτρηση της Κόμο με την ΑΕΚ, ωστόσο έχει σημάνει συναγερμό στην ιταλική αστυνομία. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα αν και η Κόμο αντιμετωπίζει το Σάββατο την Κάλιαρι οι Αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην αναμέτρηση με τους «κιτρινόμαυρους».
Συγκεκριμένα η Αστυνομία έχει βάλει σε επίπεδο επικινδυνότητας 4 το ματς της Κόμο με την ΑΕΚ και τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη από τις αρχές της εβδομάδας θα είναι πολύ αυστηρά. Η κερκίδα που έχει προβλεφθεί για τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας είναι χωρητικότητας 700 ατόμων, όμως, στην Ιταλία αναφέρουν ότι ενδέχεται να είναι περισσότεροι οι Έλληνες που θα ταξιδέψουν για το συγκεκριμένο ματς.
Ο φόβος των Ιταλών για το παιχνίδι της Κόμο με την ΑΕΚ έχει να κάνει με τις φιλικές σχέσεις που διατηρούν οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων» με αυτούς της Λιβόρνο. Οι οπαδοί της Κόμο από την άλλη έχουν μεγάλη αντιπαλότητα με αυτούς της Λιβόρνο με αποτέλεσμα ο βαθμός επικινδυνότητας να είναι μεγάλος.
Το χειρότερο για τους Ιταλούς είναι ότι θεωρούν πως αρκετοί Έλληνες θα ταξιδέψουν στον ιταλικό βορρά χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο. Γι’ αυτό ήδη και οι Αρχές ασχολούνται με την αναμέτρηση της ερχόμενης Τρίτης.
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