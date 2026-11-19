«Δεν είναι στη φύση μου να τα παρατάω, θα επιστρέψω πιο δυνατός»: Το μήνυμα του Τσικίνιο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του
«Δεν είναι στη φύση μου να τα παρατάω, θα επιστρέψω πιο δυνατός»: Το μήνυμα του Τσικίνιο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του
Ο άσος του Ολυμπιακού στην πρώτη του αντίδραση μετά το κάταγμα που υπέστη έστειλε το μήνυμά του
Το πρώτο του μήνυμα μετά τον τραυματισμό του έστειλε ο Τσικίνιο με ανάρτησή του στα social media.
Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού τόνισε πως βλέπει την εξέλιξη ως μια ακόμα πρόκληση και πως θα επιστρέψει πιο δυνατός. Ο Τσικίνιο υπέστη κάταγμα και αναμένεται να μείνει εκτός γηπέδων για περίπου 2,5 μήνες.
«Η ζωή και το ποδόσφαιρο μας διδάσκουν ότι δεν μπορούμε πάντα να ελέγχουμε την πορεία μας, μπορούμε όμως πάντα να επιλέγουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια.
Υπάρχουν στιγμές που αναγκαζόμαστε να σταματήσουμε, ακόμη κι όταν θέλουμε να συνεχίσουμε. Και ακριβώς αυτές τις στιγμές δοκιμάζονται η ψυχική μας δύναμη, η πίστη και οι αντοχές μας.
Δεν βλέπω αυτόν τον τραυματισμό σαν βήμα πίσω, αλλά σαν μία ακόμη πρόκληση στην πορεία μου. Μια ευκαιρία να εξελιχθώ, να μάθω και να εκτιμήσω ακόμη περισσότερο αυτό που αγαπώ να κάνω.
Αν έχω μάθει κάτι στην καριέρα μου, είναι ότι οι δύσκολες στιγμές δεν μας καθορίζουν. Αυτό που μας καθορίζει είναι το πώς αντιδρούμε σε αυτές.
Τώρα χρειάζεται να κάνω υπομονή και να εμπιστευτώ τη διαδικασία, με την ίδια πειθαρχία, την ίδια αφοσίωση και την ίδια φιλοδοξία που είχα πάντα.
Οι δυσκολίες είναι μέρος της διαδρομής. Το να τα παρατάω δεν ήταν ποτέ στη φύση μου. Θα επιστρέψω πιο δυνατός και με το ίδιο πάθος που είχα πάντα. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη.
Τα λέμε σύντομα!» έγραψε ο Τσίκινιο.
Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού τόνισε πως βλέπει την εξέλιξη ως μια ακόμα πρόκληση και πως θα επιστρέψει πιο δυνατός. Ο Τσικίνιο υπέστη κάταγμα και αναμένεται να μείνει εκτός γηπέδων για περίπου 2,5 μήνες.
«Η ζωή και το ποδόσφαιρο μας διδάσκουν ότι δεν μπορούμε πάντα να ελέγχουμε την πορεία μας, μπορούμε όμως πάντα να επιλέγουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια.
Υπάρχουν στιγμές που αναγκαζόμαστε να σταματήσουμε, ακόμη κι όταν θέλουμε να συνεχίσουμε. Και ακριβώς αυτές τις στιγμές δοκιμάζονται η ψυχική μας δύναμη, η πίστη και οι αντοχές μας.
Δεν βλέπω αυτόν τον τραυματισμό σαν βήμα πίσω, αλλά σαν μία ακόμη πρόκληση στην πορεία μου. Μια ευκαιρία να εξελιχθώ, να μάθω και να εκτιμήσω ακόμη περισσότερο αυτό που αγαπώ να κάνω.
Αν έχω μάθει κάτι στην καριέρα μου, είναι ότι οι δύσκολες στιγμές δεν μας καθορίζουν. Αυτό που μας καθορίζει είναι το πώς αντιδρούμε σε αυτές.
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Τώρα χρειάζεται να κάνω υπομονή και να εμπιστευτώ τη διαδικασία, με την ίδια πειθαρχία, την ίδια αφοσίωση και την ίδια φιλοδοξία που είχα πάντα.
Οι δυσκολίες είναι μέρος της διαδρομής. Το να τα παρατάω δεν ήταν ποτέ στη φύση μου. Θα επιστρέψω πιο δυνατός και με το ίδιο πάθος που είχα πάντα. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη.
Τα λέμε σύντομα!» έγραψε ο Τσίκινιο.
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