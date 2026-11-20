Επιφυλακτική η Μόσχα

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Και η Ευρώπη στις νέες διαπραγματεύσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να πείσουν τη Ρωσία να εξετάσει την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, κατά το πρότυπο τουτου, υποστήριξε ογαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρουμετά τη Σύνοδο της» στο Βερολίνο.«Πιστεύω ότι καταφέραμε να κάνουμε τους Ρώσους να αισθάνονται άνετα με αυτή την ιδέα, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία θα βασίζεται στο Άρθρο 5», δήλωσε ο Κούσνερ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση της Πέμπτης.«Και νομίζω ότι αυτό συνάδει, τουλάχιστον, με όσα λένε οι Ρώσοι για τις προθέσεις τους, ότι δηλαδή όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, δεν θέλουν να υπάρξει άλλος πόλεμος στο μέλλον», πρόσθεσε.Τοτηςπροβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των συμμάχων, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συνδράμουν το κράτος που δέχθηκε την επίθεση.Ο Κούσνερ αναγνώρισε, πάντως, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις και δυσπιστία στη Μόσχα απέναντι στην προτεινόμενη συμφωνία. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι πρέπει να επαναληφθεί ο διάλογος μεταξύκαι, ώστε να συζητηθούν οι όροι των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας και να αποσαφηνιστούν οι θέσεις των δύο πλευρών.Σύμφωνα με τον ίδιο, οείναι ανοικτός στο ενδεχόμενο να παράσχουν οιεγγυήσεις ασφαλείας αντίστοιχες τουστην Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική συμφωνία θα εξυπηρετεί και τα αμερικανικά συμφέροντα και θα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφαλείας.Ο Αμερικανός απεσταλμένος τόνισε επίσης ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς μηχανισμούς εφαρμογής, με σύστημα παρακολούθησης της τήρησης των δεσμεύσεων και προκαθορισμένα μέτρα αντίδρασης σε περίπτωση παραβίασής τους από οποιαδήποτε πλευρά.Ωστόσο, η Μόσχα εμφανίστηκε επιφυλακτική απέναντι στις δηλώσεις του Κούσνερ. Σύμφωνα με το, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εγγυήσεων τύπου Άρθρου 5 προς την Ουκρανία, υπογράμμισε ότι ηεξετάζει τις εγγυήσεις ασφαλείας πρωτίστως υπό το πρίσμα της δικής της ασφάλειας, χωρίς να επιβεβαιώσει ότι έχει αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση.Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδροςεπανέλαβε μετά τη Σύνοδο του Βερολίνου ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ παραμένει η καλύτερη δυνατή εγγύηση ασφαλείας, τόσο για τηνόσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Παράλληλα, ζήτησε να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξης της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γάλλος πρόεδροςζήτησε να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, επικαλούμενος τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου.Ο Μακρόν υποστήριξε ότι η διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένη σειρά: πρώτα να διασφαλιστούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, στη συνέχεια να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τα εδαφικά ζητήματα και μόνο μετά να οριστικοποιηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.Στο μεταξύ, νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα, με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και ευρωπαϊκών χωρών.Ο Γερμανός καγκελάριοςανέφερε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν έναν από τους πιθανούς τόπους διεξαγωγής των συνομιλιών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.